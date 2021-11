Protestniki so se poklonili žrtvam epidemije, Poklukarja in Vizjaka pozvali k odstopu

Prepričani so, da je šlo za načrtno provokacijo, ki služi ustvarjanju razdora v državi. "In predvsem temu, da se pozornost odvrača od v nebo vpijočih dokazov o korupciji te vlade, njihovi nesposobnosti pri obvladovanju epidemije in neupoštevanju stroke," menijo.

Petkovi protestniki so tokrat opozorili na ravnanje vlade ob dnevu mrtvih. Po njihovem mnenju je vlada zlorabila častno gardo SV za polaganje venca padlim domobrancem. "To dejanje Janeza Janše je sprevrženo in popolnoma nesprejemljivo, kar v največji meri obsojamo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pravijo, da se je to pokazalo tudi ta teden, ko je strokovna skupina predlagala ukrepe za zajezitev epidemije in zapiranje države. Nekaj ur po tem, ko je podatek prišel v javnost, je strokovna skupina po mnenju protestnikov zaradi pritiska vlade umaknila predlog in se skušala izmuzniti, češ da je šlo za napako v zapisniku.

"To je samo ena iz cele vrste katastrofalnih napak, ki smo jim priča v zadnjem letu in pol. Jasno je, da vlada posega v delovanje strokovnih služb in neodvisnih institucij in si podreja tudi stroko," so zapisali. To pa je po njihovem mnenju, da je Slovenija ponovno na prvem mestu po številu okužb, ne samo v EU, ampak v celotni Evropi.

Protestniki venec položili 'žrtvam današnje vlade' in Poklukarja pozvali k odstopu

Odločili so se, da bodo na protestu položili venec. "Ne za udeležene v drugi svetovni vojni, ampak za žrtve današnjega časa in današnje vlade," pojasnjujejo. Iz Trga republike so odšli pred Ministrstvo za zdravje, kjer so se poklonili 5124 žrtvam epidemije, pa tudi zdravstvenim delavkam in delavcem, ki se v prvih bojnih črtah borijo za reševanje življenj. "Medtem ko jih vladni predstavniki, kot je Kacin, žalijo in na njih valijo krivdo," so dodali.

Hkrati so ministra za zdravje Janeza Poklukarja, ki po njihovem mnenju ne more zagotoviti upoštevanja stroke, pozvali naj naredi edino odgovorno potezo in nemudoma odstopi.