Incident na Kredarici med protestniki, Janšo in Hojsom

Protestna ljudska skupščina že 70. teden zapored izvaja petkove protestne akcije. Ta petek so jo izvedli tudi na najvišjem slovenskem vrhu in tako simbolično izrazili "nezadovoljstvo nad trenutno politično situacijo, opozorili na katastrofalne neuspehe in zlorabe trenutne vlade," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot kaže, so na Kredarici srečali tudi samega predsednika vlade Janeza Janšo in ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in začeli snemati, spraševati in obtoževati. Vanju so uprli kamere in svetilko ter Janši med drugim očitali, da javnosti ne prisluhne in da se ne požvižga na protestnike. Dodali so, da nima sramu in sočutja, ter da je "zdrahar". Žaljivi in provokativni komentarji so leteli tudi na Hojsa.