Petkovi protestniki: Janša se boji neodvisnih medijev

Tokratni petkov protest so v Ljubljani posvetili svobodi medijev. Izpostavili so njen pomen in sporočili, da ne bodo dopustili podreditve Radiotelevizije Slovenije (RTVS) političnim interesom. Tudi spletno tribuno civilne iniciative Glas ljudstva, ki se je odvila po protestu, so posvetili medijski in kulturni problematiki.

"Po tem, ko so skoraj leto dni izčrpavali STA, je prišel na vrsto tudi RTVS," so že pred protestom sporočili iz t. i. ljudske skupščine, ki se je oblikovala ob robu protestov, ki se že več kot 80 petkov odvijajo na Trgu republike v Ljubljani. Izpostavili so, da se kažejo jasni načrti, da RTVS postane še eno v vrsti strankarskih trobil, ki jih obvladuje Janez Janša in njegovi podporniki. Ob tem so zapisali še, da se Janša boji neodvisnih medijev. Na Trgu republike so postavili tudi simboličen kip izginjajoči medijski svobodi, na vmešavanje vlade v delovanje medijev pa so opozorili tudi na spletni tribuni, v razpravi s predstavniki različnih, tudi novinarskih organizacij. Tako je bilo med drugim slišati tudi, da primanjkuje denarja za produkcijo kakovostnih medijskih vsebin, potrebujemo pa tudi medijsko zakonodajo, v katero je treba implementirati vse direktive, ki se dotikajo medijskega področja, kot so direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, copyright direktiva in direktiva o žvižgačih. icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right Razprava je tudi podlaga za oblikovanje nekaterih ključnih zahtev do odločevalcev. Ena od teh je sprememba predpisov, ki urejajo sestavo programskega sveta RTVS, so pred shodom sporočili iz protestniškega gibanja. Današnji shod tudi tokrat ni bil prijavljen, zato je policija protestnike opozorila, da je prepovedan. S policijske uprave Ljubljana pa so sporočili, da so seznanjeni tudi z informacijami o sobotnem neprijavljenem javnem shodu na območju centra Ljubljane. Zaradi trenutne epidemiološke situacije udeležbo odsvetujejo, vse, ki se bodo shoda kljub temu udeležili, pa pozivajo, naj protestirajo mirno in upoštevajo navodila policistov. Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje v okolici parlamentarnega poslopja. Ob hujših in množičnih kršitvah pa lahko policisti shod tudi razpustijo, so še sporočili s policijske uprave Ljubljana.