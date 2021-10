Petkovi protestniki: 'Mi bomo odločali!'

Z začetkom oktobra so se tudi v protestniškem gibanju začeli pripravljati na volitve. "Ne, ne bomo ustanavljali nove politične stranke, ker verjamemo, da se rešitev trenutne politične krize v Sloveniji skriva v aktivnem, politično angažiranem prebivalstvu in v povezani, solidarni in močni civilni družbi," so sporočili.

"Vsi, ki še vedno zgolj besedičijo o 'dialogu' in 'razrešitvi situacije', so povsem v enaki meri odgovorni za uničenje STA kot glavni arhitekt uničevanja medijske svobode v Sloveniji, Janez Janša ."

Čas je, da se naše vsebine, opozorila in ideje, ki jih izražamo že 75 tednov, prelijejo v resne in jasno strukturirane politične zahteve, so še dodali.

Pred enim letom so v okviru petkovih protestov organizirali Protestno ljudsko skupščino, na podlagi tega pa so nastale tudi Smernice protestne ljudske skupščine. Vsebino so razvijali in jo na drugi skupščini dopolnili. Prav tako so že spomladi letos napovedali, da vzpostavljajo Zavezništvo civilne družbe. "V tem zavezništvu nam je do zdaj uspelo povezati na desetine različnih organizacij ter na stotine posameznic in posameznikov z različnih področij družbe ‒ s področja okoljevarstva, kulture, enakopravnosti in socialne pravičnosti, sindikate, starejše in mlajše, akademike itd."

Od danes naprej bodo vsak petek obravnavali eno izmed področij, opozorili na konkretne probleme in predstavili konkretne zahteve, so napovedali. Dodali so še, da lahko politika potrebe ljudi izpolnjuje samo, če je oblikovana s sodelovanjem ljudi. "Politične stranke so se oddaljile od ljudi in razumevanja njihovih prioritet, stisk in strahov. Borijo se za lastne interese, ne za interese ljudi in okolja."