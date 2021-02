Petkovi protestniki na Trgu republike tokrat 'sestankovali ob sendvičih in vodi'

Protestniki so se zbrali ob 19. uri. Kot so sporočili, je shod potekal "ob upoštevanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov" , simbolično – v luči preteklih dogodkov – pa so ga oklicali za 'poslovni sestanek vseh solastnic in solastnikov državnega premoženja', ki želijo boljšo prihodnost.

Vse to so po njihovem med drugim simptomi nenačelnosti vlade. Opozorili so tudi na domnevno nezadovoljstvo v Bruslju s slovenskim načrtom za okrevanje po pandemiji, ki da ni pripravljen strokovno. "Nesprejemljivo je, da so strokovnjakinje in strokovnjaki, raziskovalne institucije, razvojne agencije, nevladne organizacije, občine, sindikati in delodajalske organizacije že od samega začetka pozivali k vključevanju v proces in dostop do informacij, s čimer bi lahko prispevali k oblikovanju kakovostnih načrtov in ukrepov, vlada pa še naprej dela netransparentno, za zaprtimi vrati in po 'lastnih računicah'," so navedli.

Aktualna vlada po njihovem z vsakim dnem dela "nepopravljivo škodo", zato so pred Trgom republike imeli "poslovni sestanek na temo naše skupne prihodnosti". Hkrati so pred hram demokracije povabili tudi "individualne sprehajalce (ter njihove mame), ki lahko nadzorujejo delovanje Policije".