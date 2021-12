Petkovi protestniki: Ne pustimo se ustrahovati

"Vlada uporablja vse vzvode, da bi zastrašila protestnice in protestnike in onemogočala udejanjanje pravice do izražanja mnenj. Zadnji tak poskus se je potrdil ta teden, ko je postalo jasno, da bo Državno odvetništvo vložilo tožbo zoper domnevnega 'organizatorja protesta' Jašo Jenulla zaradi stroškov varovanja protestov," so dejali uvodoma.

Pojasnili so, da gre za nesprejemljiv in protizakonit manever iz več razlogov. Ker je pravica do protestov ustavno varovana pravica, "torej se mora omogočiti pravico do protestov, tudi neorganiziranih in neprijavljenih," so dodali. Nadaljnje so sporočili, da je "edini organizator protestov Janez Janša in njegova vlada". "Več kot 70 odstotkov ljudi v tej državi ne podpira vlade Janeza Janše in vso pravico imajo, da izrazijo svoje mnenje."