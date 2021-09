Petkovi protestniki Pahorja označili za 'slamnatega predsednika'

Ob 19. uri so se petkovi protestniki in protestnice znova zbrali pred državnim zborom, kjer so se želeli soočiti z Borutom Pahorjem . "Spodobilo bi se, da predsednik države prizna pomen ljudskega upora in stopi pred ljudi, ki se že 73 tednov nenasilno, odgovorno in argumentirano borimo za vladavino prava, za svobodo medijev, za naše temeljne pravice in proti korupciji, proti zlorabam oblasti ter naraščajočim fašističnim tendencam trenutne vlade," so zapisali.

Od Pahorja pričakujejo, da jim kot predsednik države javno predstavi, zakaj v vsem tem času, kljub pozivom varuha človekovih pravic, ustavnega sodišča, Evropske komisije, sindikatov ter drugih, še vedno ponuja zgolj prazne puhlice in politikantsko spravljivost. "Če je Borutu Pahorju resnično toliko mar za državotvornost, za spravo in za iskanje kompromisov, naj to izkaže in dokaže, tako da gre resnično med ljudi in se sooči z realnostjo, ki se dogaja v Sloveniji," so zapisali.

"Slamnatega predsednika, ki zgolj ignorira vse dejanske probleme v državi, pa ne potrebujemo," so še poudarili in dodali, da "mu, če je njegova funkcija zgolj dajanje legitimnosti vladi, ki krši odločbe ustavnega sodišča, spodkopava vladavino prava in podpira neonaciste, toplo priporočamo, da skupaj z Janezom Janšo čim prej tudi sam odstopi". Ob tem so dodali, da imajo, če se predsednik odloči, da se bo soočenju izognil, pripravljen vizualno učinkovit in simbolično izrazen plan B.