Petkovi protestniki: Slovenija je na pragu državnega udara

Protestniki so v izjavi za javnost zapisali, da je "Slovenija na pragu državnega udara" ter, da država ne more čakati do 24. aprila 2021, ko naj bi bile parlamentarne volitve. "155 dni je natančno 155 dni preveč in vsak dan priskrbi nov dokaz katastrofalne škodljivosti te vlade," so prepričani.

Vlado so znova obtožili, da poskuša "uničiti vse demokratične sisteme, si podrediti vse institucije, strankarske vojščake postaviti na vse funkcije v državi in zraven izpeljati kopico novih in novih sumljivih poslov ter razdeliti čimveč proračunskih bonbončkov svojim kolaborantom." Ob tem so izpsotavili tudi oba manjšinska poslanca, ki da sta postala del koalicije in podpirata vse vladne odločitve v DZ.

Protestniki so tudi izpostavili podrejanje policije politiki, ter kolaps zdravstvenega sistema, ki pa da ga vlada ne rešuje, temveč čas zapravlja "za nadaljevanje političnih kadrovanj in podrejanjem neodvisnih institucij".

"Hkrati se namesto dodatne zdravstvene opreme, kupuje nenujna, potratna in preplačana vojaška letala. Medtem, ko nikakor ni bilo možno najti 16 milijonov za plačilo oskrbovalnega osebja v Domovih za starejše občane, brez vsakih pomislekov vlada kupi letalo za 72 milijonov evrov. Namesto, da bi že leto in pol investirali v zdravstvene kapacitete, se na veliko kupuje dodatna oprema in tehnološke igrače za vojsko in policijo."

Protestni shod je napovedan ob 19. uri na Trgu republike, od tam pa se bodo podali na "ulično zaščitno akcijo". Današnji govorec na protestu bo tudi pravnik in kriminolog Dragan Petrovec.