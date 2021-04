Petkovi protestniki tokrat odkrili spomenik ('odhajajoči') vladi

Na Trgu republike so se znova zbrali petkovi protestniki, ki so vladi tokrat postavili spomenik, ob njem pa prižgali svečo, saj da se njen čas izteka. "Ljudje so izgubili zaupanje in mnogi od njih izgubljajo tudi vsako upanje." Zato vladi sporočajo, naj se ne igra z njimi. "Vaše zlorabe oblasti in vašega 'hecanja' bo slej ko prej konec," so bili ostri.

Ob začetku popolnega zaprtja javnega življenja v državi so se petkovi protestniki odločili na Trgu republike v Ljubljani odkriti svojevrsten spomenik vladi. Ta bo po njihovih navedbah vladajoče v tem času "opominjal na dejstvo, da se jim čas neustavljivo izteka".

icon-expand Petkov protest proti vladi. FOTO: Bobo

"Ljudje prekipevajo od jeze zaradi nesmiselnosti ukrepov. Ljudje smo jezni, ogorčeni in na meji svojih zmogljivosti in potrpežljivosti. In to zato, ker nas vlada vseskozi zavaja in se pretvarja, da gre za zajezitev epidemije in ukrepe, ki nas naj bi rešili," so danes ob napovedi protestov sporočili iz Protestne ljudske skupščine, ki sicer ob koncih delovnega tedna organizira tovrsten upor. "Vendar pa je že v nedeljo ob posvetu na Brdu pri Kranju postalo jasno, da je vlada znova izrabila epidemijo za svoje lastne interese.Ukrepe, ki jih je predlagala strokovna skupina, je vlada priredila po svoje, s tem pa poskrbela, da so postali popolnoma nesmiselni, ljudje pa nimajo zaupanja vanje in v vlado, s čimer je spet ogrozila naša življenja," dodajajo. Trenutni ukrepi po njihovem namreč nimajo popolnoma nobene zveze s priporočili strokovne skupine. "Primer tega je na primer obvezno nošenje maske zunaj. Tega ni predlagala strokovna skupina, temveč se je vlada sama odločila, da bo s tem samovoljno in povsem nepotrebno izvajala represijo nad ljudmi," so kritični.

Čeprav so še pred 12 dnevi kategorično zatrjevali, da se bodo vrtci in šole zaprli zadnji, so se znova zaprli prvi, navajajo v Protestni ljudski skupščini. "Lagali so nam, nas zavajali in spet najbolj obremenili tiste, ki jih je epidemija najbolj prizadela – šolarje in njihove starše, delavke in delavce," so ostri.

Zaprtje, ki to v resnici sploh ni? Na drugi strani je strokovna skupina predlagala popolno zaprtje – torej tudi gospodarstva. Vendar pa je, kot poudarjajo v skupščini, minister Zdravko Počivalšek izsilil in prilagodil ta ukrep tako, da gre samo za "priporočilo gospodarstvu". "V praksi torej to pomeni, da večina gospodarstva deluje običajno, delavke in delavci hodijo v službo, tvegajo svoje zdravje v delovnih obratih, tovarnah in poslovnih halah, pri vsem tem pa morajo poskrbeti še za varstvo svojih otrok, ki zdaj ne morejo v vrtce in šole, sami pa iz svojih delovnih okolij domov nosijo virus. Poleg tega vlada še vedno ni poskrbela za 100-odstotno denarno nadomestilo med karanteno, zato okužene delavke in delavci, ker si ne morejo privoščiti izpada dohodka, še naprej hodijo na delo– tudi okuženi."

Ob tem se navežejo še na koordinatorja cepljenja proti covidu-19 Jelka Kacina, ki da se bolj ukvarja s promocijo vojske in v vojašnicah odpira postaje za cepljenje, ob tem pa da stroka jasno odgovarja, da to ni smiselno, ker potrebnega cepiva sploh nimamo. "Vlada ni zagotovila zadostne količine cepiv in ni sposobna vzpostaviti kakršne koli celostne strategije za obvladovanje epidemije. Na drugi strani pa poziva vse nas, prebivalke in prebivalce, da se žrtvujemo in odpovedujemo ter da spoštujemo ukrepe kljub njihovi nesmiselnosti."

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right