Petkovi protestniki tokrat opozorili na pomen zmage nad fašizmom in nacizmom

Kljub slabemu vremenu so se na Trgu republike ponovno zbrali kolesarji in kolesarke, ki so tokrat opozorili na pomen zmage nad fašizmom in nacizmom, ki se po vsej Evropi sicer praznuje 9. maja. Kot komentar na trenutno politično situacijo so izvedli tudi množično simbolno akcijo s simbolično bodečo žico.

Ob 19. uri so se na Trg republike že 53-ič podali kolesarji. Tokrat trdijo, da je Slovenija po 80. letih ponovno pod okupacijo diktatorske oblasti in fašizma, ki ga po njihovem mnenju izvaja premier Janez Janša. "Kršene so osnove demokracije, vladavine prava in svoboda. In ta vlada svoje očitne povezave s fašizmom in nacizmom niti ne skriva več," so prepričani. Nesprejemljiv se jim zdi simbol črnega partnerja, ki ga vlada želi uporabiti v času predsedovanja Svetu EU. "Več strokovnjakov je opozorilo, da črni partner nima nobene povezave in nobenega mesta v slovenski zgodovini. Črni partner, kot simbol s ponosom uporabljajo skrajne desničarske in fašistične organizacije," pravijo protestniki.

Kot pravijo, ne bodo dopustili, da to postane sprejemljivo in "da to simbolizira našo družbo". Na protestu je zgodovinski kontekst nekdanjih in današnjih bojev zoper totalitarizem in fašizem izpostavil zgodovinar Božo Repe. Protestniki pa so v komentar trenutni politični situaciji izvedli tudi množično simbolno akcijo. Kot je razvidno tudi iz slik, so na protest prinesli "vrv", ki spominja na bodečo žico.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Protestniki pravijo tudi, da se poleg petkov na ulicah prebujajo tudi sindikati, ki se čedalje bolj aktivno zoperstavljajo "nesmiselnim in škodljivim potezam trenutne vlade"."Po sindikatu delavcev gostinstva in turizma (GIT), ki se je pridružil protestu 27. aprila, se je v tem tednu aktiviral tudi sindikat SVIZ, ki je jasno pozval ministrico za izobraževanje k odstopu," pravijo in dodajajo, da je ta je v zadnjem letu izkazala "nesposobnost za vodenje področja in kakršnokoli prevzemanje odgovornosti (o kateri tako rada pridiga)". S tokratnim protestom so želeli ponovno spomniti tudi na pomen svobode medijev v družbi in na nesprejemljiv odnos vlade do medijev, ki se še posebej očitno kaže v primeru STA. "Tudi protestniki smo prejšnji teden s simboličnim "ognjem upora" izpostavili ravno STA. Boj za obstanek STA ima izjemno podporo civilne družbe, posameznic in posameznikov (ki množično prispevamo lastna sredstva v znak podpore) prav tako pa prihaja podpora tudi s strani sindikatov, med njimi celo policijskega,"pravijo.

"Zahtevamo predčasne volitve" Po njihovem mnenju se "večina zaveda, da gremo v napačno smer. Da je Janez Janša škodljiv za družbo". "Vendar pa ta široka večina - kljub temu, da naj bi živeli v demokratični državi - ne more o tem niti odločati. Zato je naš poziv povsem jasen: Zahtevamo predčasne volitve,"pravijo in dodajajo, da bi se jih moralo razpisati takoj.

Menijo, da so predčasne volitve v vsaki delujoči demokraciji nekaj povsem običajnega."Tudi v Sloveniji smo jih že večkrat izvedli v mnogo manj kritičnih časih, ko nezadovoljstvo in nezaupanje ljudstva še zdaleč ni bilo tako veliko. Spomnimo se še enkrat, da je Janez Janša večkrat javno izrazil mnenje, da bi morala vlada, ki ji zaupanje pade pod 30 procentov, takoj razpisati predčasne volitve,"še pravijo. Napovedali so še, da bo, če vlada do takrat še ne bo padla, 28. maja v Ljubljani potekal "vseslovenski shod za predčasne volitve", ki bo "še bolj množičen, odločen in neustavljiv". "Danes in vsak dan se borimo za ponovno zmago nad fašizmom in zahtevamo svobodo in demokracijo. Zahtevamo predčasne volitve," so še zapisali v sporočilo za javnost.