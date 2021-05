Petkovi protestniki tokrat z ultimatom vladi, policisti skušali razgnati množico

Protestniki na kolesih se znova, že 56. petek zapored, zbirajo na ulicah prestolnice. Tokrat s konkretnim opozorilom in pozivom vladi, da je čas, da se umakne. Kot pravijo, se je te dni namreč znova izkazalo, da ta vlada nima več potrebne večine v državnem zboru. "Potrditi ne morejo niti dnevnega reda. Ponedeljkov fiasko v državnem zboru je samo še en pokazatelj, da so predčasne volitve edina rešitev," so jasni petkovi kolesarji. Vmes pa so se v središču Ljubljane spontano zbrali tudi protestniki za Palestino. Ta shod ni bil prijavljen, policisti pa zbrane poskušajo razgnati.

icon-expand Petkov protest v Ljubljani. FOTO: Damjan Žibert

Da je čas, da se vlada končno poslovi, pravijo petkovi protestniki, ki se tudi danes zbirajo v središču Ljubljane. Kot poudarjajo, zadnje raziskave javnega mnenja kažejo, da več kot 70 odstotkov ljudi meni, da vlada ni uspešna. "Janez Janša sam je v preteklosti moraliziral, da mora vlada s tako majhno podporo sama odstopiti. Sedaj pa se krčevito oklepa oblasti, medtem ko bi bilo najbolj odgovorno, da bi ta vlada padla in bi imeli prebivalci možnost izbire na demokratičnih volitvah," dodajajo organizatorji – Protestna ljudska skupščina. Nezaupnico je ljudstvo po njihovem mnenju vladi dalo tudi z več kot 50.000 zbranimi podpisi za referendum za pitno vodo. Po njihovem gre pri tem za "zmago ljudstva nad potezami te strahovlade, ki so škodljive za okolje in ljudi".

In kakšen je ultimat? Če ta vlada v roku enega tedna ne pade, bo 28. maja potekala vseslovenska vstaja za predčasne volitve, so napovedali protestniki. Kot dodajajo, so se z istim ciljem namreč združile različne družbene sfere: petkovi kolesarji, večje število sindikatov, študentje, upokojenci, mladi, akademska in kulturna sfera, okoljevarstvene organizacije, marginalizirane skupine, glasbeniki in umetniki.

Stališče ljudstva je – tako v skupščini – jasno: "Janša spada na smetišče zgodovine in boriti se moramo za svobodo, vrnitev demokracije in vladavine prava." Po njihovih besedah je tako napočil čas za predčasne volitve, "za nujno zaustavitev tega vlaka, ki drvi v prepad, še preden začnemo predsedovati Evropski uniji". Zato so se danes na ulice podali z ultimatom vladi – teden dni ima časa, da naredi tisto, kar je za Slovenijo, za prebivalce in položaj Slovenije v mednarodnem prostoru najpametnejše, pravijo v Protestni ljudski skupščini. "Vlada mora pasti. Sicer se ji bo zgodila ulica. V še večjem obsegu in še odločneje kot doslej," opozarjajo. "Združeno ljudstvo je v preteklosti že premagalo škodljive poteze oblasti in tudi na demonstracijah in protestih jasno izražalo zahteve po varstvu demokracije in svobode. Tudi tokrat bomo pokazali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in da se nikoli ne bomo nehali boriti za svobodo, demokracijo in pravno državo," še napovedujejo. Večje število policistov, tudi shod v podporo Palestini Današnji protest se je začel na Trgu republike ob 19. uri. Petkovim protestnikom so se je kasneje pridružili udeleženci shoda v podporo Palestini. Te demonstracije niso bile prijavljene, protestnike pa je skušalo razgnati večje število policistov. Kot je v oddaji 24UR poročala novinarka Katarina Matejčič, se je razgreta množica premaknila na bližnjo cesto.

Petkovi kolesarji so sicer napovedali, da bodo danes zavzeli ulice. Poleg kolesarjenja in postavitve ultimata pa bodo izvedli tudi več simboličnih prostorskih posegov v bližini Trga republike, ki pa jih zaradi možnosti policijske represije niso želeli razkriti vnaprej. V Izoli obeležili eno leto protivladnih protestov Izolski protestniki, kot so se poimenovali, pa so medtem drevi obeležili eno leto od prvega protivladnega protestnega petka. Tudi protesti v Izoli so se namreč vrstili brez predaha tako ali drugače celo leto vsak teden. K današnjemu dogodku so povabili tudi tri izolske poslance, brez katerih, kot pravijo, vlada ne bi mogla rušiti demokracije in človekovih pravic.

V Izoli pa so danes, ob tamkajšnji prvi obletnici protivladnega protestnega petka pripravili novinarsko konferenco, na kateri so med drugim predstavili svoje zahteve do vlade in poslancev.

Današnji protest je v Izoli tako že 53. po vrsti. "Ni nas veliko, smo pa vztrajni in neomajni. Včasih smo s kolesi, včasih peš, parkrat z avtomobili; nekajkrat v ilegali, sicer pa javno," so pojasnili za STA. Protestniki prihajajo tudi iz sosednjih mest in zaledja, na shodih pa opozarjajo na "aktualne norosti v slovenski politiki, na korupcijo, napade na medije in kulturo, neupoštevanje mnenj stroke, kadrovanja, sovražni govor, kršenja ustavnih pravic, izdajo volivcev". Ob obletnici protestov so drevi pripravili novinarsko konferenco, na katero so povabili tudi vse tri izolske poslance, od katerih želijo dobiti pojasnila "glede odločitev in dejanj, ki so bila v nasprotju z njihovimi predvolilnimi obljubami in v nasprotju z našimi pričakovanji". Kot so pri tem navedli za STA, brez sodelovanja poslanca italijanske narodne skupnosti Feliceja Žiže, poslanca DeSUS Branka Simonoviča in poslanca SMC Gregorja Periča vlada Janeza Janše ne bi mogla rušiti demokracije in vseh človekovih pravic. Po njihovem mnenju so tako omenjeni poslanci soodgovorni "za vse, kar ta vlada počne svojim državljanom". Izolski protestniki sicer daleč vnaprej svojih aktivnosti ne načrtujejo, pač pa se sproti prilagajajo aktualnemu dogajanju in usklajujejo z drugimi protestnimi skupinami iz Ljubljane in drugih krajev. Prvi skupni cilj vseh bo, da se prihodnji petek čim bolj množično udeležijo vseslovenske vstaje za predčasne volitve, ki bo v Ljubljani, so dodali.