Petkovi protestniki z javno dražbo zbirali sredstva za obnovo Drame

S prvo javno protestno dražbo protestniki naslavljajo "politikantski, vzvišen in povsem nestrokoven odnos, ki ga je minister Vasko Simoniti ponovno izkazal ob problematiki obnove ljubljanske Drame, in ki je privedel do odstopa njenega ravnatelja".

Protestniki so tako na Trgu Republike prodajali sliko z naslovom "To ni grožnja s smrtjo". "Slika, ki je inspirirana z delom znanega sodobnega umetnika Banksyja na simbolični ravni ponazarja uničujoč odnos ministra do kulture in napoveduje njegov neizogiben odhod v 'smetiščni koš' zgodovine po naslednjih volitvah." Zbrana sredstva na dražbi pa bodo namenili za obnovo Drame.

Danes so se po odstopu ravnatelja ljubljanske Drame Igorja Samoborja odzvali tudi v Društvu gledaliških režiserjev, kjer so poudarili, da je ljubljanska Drama osrednja slovenska gledališka institucija, zato z ogorčenjem spremljajo zavlačevanje prenove. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ pa sta ministra za kulturo Vaska Simonitija pozvala, da se imenovanje novega ravnatelja izpelje transparentno in v prid tam zaposlenim.