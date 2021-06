Petkovi protestniki se vračajo na ulice

Znova so poudarili izgubo vladne večine v parlamentu in padec zaupanja glede na javnomnenjske raziskave ter ponovno pozvali k predčasnim volitvam. Po njihovem prepričanju se vlada s svojim delovanjem "zgleduje po Madžarski in Poljski, ki sta jasni kršiteljici temeljnih človekovih pravic ter vladavine prava in omejujeta svobodo izražanja". Kot primer tega so navedli neimenovanje tožilcev za Evropsko javno tožilstvo.

"Janez Janša želi onemogočiti vsakega, ki bi lahko imel drugačno mnenje kot on sam. EJT bi nadzoroval porabo javnih sredstev ter skrbel za preprečevanje korupcije, kar pa seveda Janezu Janši ni po godu, saj ima sam dolgo zgodovino s koruptivnimi posli, prsti vseh vladnih strank pa so globoko v evropskih kozarcih z marmelado," so zapisali. Poleg tega pa so spomnili, da pri pomoči, ki smo jo dobili od EU, ne gre za dobrohotnost vlade, ampak za javna sredstva, "ki jih prispevamo vse davkoplačevalke in davkoplačevalci, zaradi posojil pa jih bodo odplačevale še prihodnje generacije".

Protestniki se bodo tokrat zbrali ob 19.00 na Trgu republike in nato na kolesih obiskali različne institucije ter jim predali protestniška sporočila podpore in pozive. Natančnega seznama obiskanih lokacij pa ne želijo razkriti"v izogib policijski represiji".