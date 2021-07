Petkovi protestniki pričakali Janšo pred Evropskim parlamentom

Premier Janez Janša je danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu predstavil prednostne naloge šestmesečnega slovenskega predsedovanja Svetu EU. Ob njegovem prihodu v parlament pa so ga pričakali protestniki in 1000 stopinj v mavričnih barvah. "Te simbolizirajo petkove protestnice in protestnike, ki že več kot 1 leto vztrajamo na slovenskih ulicah," so zapisali. Spomnili so, da je bilo prav polaganje stopinj ena od prvih protestniških akcij ob nastopu aktualne vlade marca 2020.

Pred parlamentom so razprostrl velik transparent s katerim so pozavli k zaščiti vladavine prava v Sloveniji. S tem so evropske institucije pozvali, tako protestniki, naj obsodijo "kršenje človekovih pravic in demokratičnih postopkov v Sloveniji. Med njimi so zagotovo najbolj očitne kršitve: neimenovanje delegiranih tožilcev, nefinanciranje STA in ostali napadi na medije ter policijska represija in prepovedi protestov."

Ob tem so pozvali na petkov protest, ki ga bodo tokrat zaznamovali pozivi proti privatizaciji vode in k udeležbi na nedeljskem referendumu.