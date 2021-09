Petkovi protestniki o STA in globah za nedostojno obnašanje

Petkovi protestniki so se že 72. teden vrnili na ulice. Tokrat so poudarili predvsem svobodo medijev in situacijo STA, ki javno službo brez plačila opravlja že 246 dni. Opozorili so tudi na globe za nedostojno obnašanje. "S popravkom zakona o javnem redu in miru bi vlada rada utišala glas ljudstva," so prepričani. Zahtevali pa so tudi odvzem statusa v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot.

Znova so opozorili, da se borijo za svobodno demokracijo in vladavino prava ter poudarili, da v Sloveniji ni prostora za fašizem in nacizem ter stranke, ki ga tako ali drugače omogočajo."Vlada Janeza Janše odkrito podpira fašizem in neonacizem. Ne le, da ga podpira, celo poslužuje se enakih metod pri lastnem delovanju," so prepričani protestniki. Dejali so, da se to med drugim kaže "z jasno podporo, ki jo nudi neonacističnim organizacijam; z napadi na svobodo medijev; z represivnimi ukrepi zoper vse kritične prebivalke in prebivalce; s podrejanjem vseh inštitucij politični volji trenutne oblasti in z množičnim političnim kadrovanjem; z nespoštovanjem volje ljudstva in razkrojem demokratičnih principov; ter s splošno zlorabo oblasti in nespoštovanjem vladavine prava."

Protestniki opozorili na položaj medijev in situacijo s STA Kot običajno so se zbrali na Trgu republike, nato pa so se podali na ljubljanske ulice. V ospredje tokratnega protesta so postavili tudi položaj medijev. "Dejstvo je, da v nasprotju z vsemi pravili STA že 246 dni opravlja javno službo brez zakonsko določenega plačila od Vlade RS," so spomnili. Na protestu je med drugim spregovoril tudi Erik Valenčič, raziskovalni novinar, ki že 13 let preučuje povezave med SDS in neonacističnimi organizacijami. Pred ministrstvom za kulturo je javno predstavil izsledke svojih raziskav, ki jih je nedavno razkril tudi v okviru parlamentarne preiskave na zaprti seji KNOVS. Prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin je medtem spregovorila o "totalitarnih in fašističnih taktikah sedanje vlade v povezavi z njenimi napadi na svobodo medijev".

Zahtevajo odvzem statusa v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot V tem tednu iz vseh delov civilne družbe prihajajo zahteve za odvzem statusa v javnem interesu "Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot", ki ga vodi Urban Purgar, tudi vodja t. i. Rumenih jopičev in direktor NTA. "Pravna mreža za zaščito demokracije je tudi na Vrhovno državno tožilstvo RS vložila uradni predlog za prepoved delovanja," so dejali protestniki in dodali, da je po zakonu o društvih prepoved delovanja društva mogoča, če to poziva k narodni, verski in drugi neenakopravnosti ali če razpihuje sovraštvo. Lansirali so tudi javno peticijo.

Na problem fašizma in neonacizma, ki ga vidijo v državi, so želeli opozoriti tudi mednarodno skupnost. V času Blejskega strateškega foruma so zato na Blejskem otoku razprli "antifašistično in antijanšistično" zastavo, s katero so, kot pravijo, želeli sporočiti, da ne pristajajo na zlorabo oblasti. "Hkrati smo pozvali evropske voditelje in pristojne evropske institucije, da zaščitijo vladavino prava v Sloveniji," so še dejali. "S popravkom zakona o javnem redu in miru bi vlada rada utišala glas ljudstva" Oglasili so se še na temo predlaganih popravkov zakona o javnem redu in miru (ZJRM). Kot je pojasnil Hojs, so se za spremembo zakona, ki med drugim prinaša tudi globo v višini od 500 do 1000 evrov za nedostojno vedenje do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih, odločili, ker so ugotovili, da je Policija ob takšnih primerih napadov nemočna.

