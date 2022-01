Petkovi protestniki bodo vložili več kazenskih ovadb

"Vlada Janeza Janše s svojimi mnogimi podporniki in pripadniki v resnici deluje kot mafija. Lovke njihove hobotnice segajo na vsa področja in v zadnjih dneh pred volitvami poskušajo razprodati ter si s koruptivnimi posli razdeliti kar največ javnih sredstev in državnega premoženja," so zapisali v Protestni ljudski skupščini.

Spomnili so na včerajšnje zaslišanje Roka Snežiča v državnem zboru pred preiskovalno komisijo, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS. Da komisiji ni dolžan odgovarjati, je na zaslišanju dejal Snežič, ter da je "prišel samo zato, ker na vabilu piše, da me boste, če se ne bom odzval, prisilno privedli in tako naprej". Prav tako je ocenil, da komisiji ni dolžan odgovarjati, "kam daje svoj denar".