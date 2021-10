Petkovi protestniki pred Ministrstvom za kulturo: 'Ulice so naše!'

Našteli so tudi dejanja nekaterih drugih ministrov: "Minister za pravosodje je obtožen davčne utaje in se izogiba vročitvam, minister za zdravje noče prevzeti odgovornosti za neupoštevanje stroke, obstajajo pa tudi posnetki ministra za gospodarstvo, ki je navkljub svojemu javnemu zanikanju zahteval predplačilo za njegove dobavitelje zaščitne opreme."

Protestniki so opozorili tudi na pritiske na svobodno novinarstvo in izpostavili nefinanciranje Slovenske tiskovne agencije (STA). "Že od samega začetka je jasno, da vlada Janeza Janše vidi enega največjih sovražnikov prav v svobodnih medijih in kritičnih umetnikih, kulturnikih in nevladnih organizacijah, ki izražajo svoj glas. Zato je njihov celoten mandat že od začetka posvečen napadom na svobodo medijev in slabljenju kulture," so sporočili protestniki.

Eden vidnejših petkovih aktivistov Jaša Jenull je opozoril, da je nujno z vsemi silami ščititi samostojno in neodvisno novinarstvo. Predstavili so zahteve na področju medijske svobode in kulture ter se zoperstavili politično motivirani represiji in diktaturi.

Jenull in medijska strokovnjakinja Sandra Bašić Hrvatin sta opozorila, da STA že 295 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade. Biti proti uničenju STA pomeni biti za svobodo medijev, demokracijo in podporo novinark in novinarjev, je opozorila Bašić Hrvatinova.

Po ulicah so se podali s transparenti, na katerih vlado znova pozivajo k odstopu in razpisu predčasnih volitev. Prav tako na protestih uporabljajo tudi skulpturo vodnega topa, za katerega pravijo, da je edini, ki ga je sprejemljivo uporabiti na ulicah, saj da bo odplaknil to vlado.

Shod varuje policija. Ob tem na PU Ljubljana pojasnjujejo, da shod ni bil prijavljen, kar pomeni, da ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot so na primer rediteljska služba, zapore cest, določen program ... V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti.

Zaenkrat niso predvidene zapore cest, bodo pa policisti dogajanje spremljali in ustrezno ukrepali v primeru kakršnih koli kršitev javnega reda ali drugih kaznivih ravnanj in skrbeli za varnost prometa, so dodali.