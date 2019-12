Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, stoji tudi ljubljanska obvoznica

Zaradi zastoja na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za več kot pol ure. Zastoji so na celotni južni ljubljanski obvoznici, na severni obvoznici proti razcepu Zadobrova, na zahodni obvoznici proti razcepu Kozarje ter na regionalni cesti skozi Vrhniko in pred Brezovico proti Ljubljani.

Petkovo popoldne mineva v znamenju gneče na cestah. Po podatkih Prometno-informacijskega centra so zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Zastoji so tudi na celotni južni ljubljanski obvoznici iz smeri Brda in Primorske proti Novemu mestu, na severni ljubljanski obvoznici proti razcepu Zadobrova, na zahodni ljubljanski obvoznici proti razcepu Kozarje ter na regionalni cesti skozi Vrhniko in pred Brezovico proti Ljubljani. Južna ljubljanska obvoznica ob 16h. FOTO: Promet.si Promet je zaradi popoldanske konice povečan tudi drugod na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Col - Ajdovščina, pri Budanjah. Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti na izvozu Sl. Konjice iz smeri Maribora.