Petkovškovo nabrežje med Resljevo in Rozmanovo ulico v Ljubljani bo obnavljal KPL

Mestna občina Ljubljana je za izvedbo prenove Petkovškovega nabrežja na odseku med Resljevo in Rozmanovo ulico, torej tudi mimo nastajajočega Centra Rog na območju nekdanje istoimenske tovarne, izbrala KPL, je razvidno s portala javnih naročil. Vrednost izbrane ponudbe je 4,27 milijona evrov brez davka oziroma 5,21 milijona z davkom.

V pogodbenem roku sta na razpisu, objavljenem 1. aprila, prispeli dve ponudbi, in sicer skupna ponudba novomeškega gradbinca CGP s partnerjem VGP iz dolenjske prestolnice in ponudba KPL. Prva je bila vredna 5,27 milijona evrov brez davka, druga pa 5,14 milijona evrov. Sledila so pogajanja občine s ponudnikoma in po njih je konzorcij CGP in VGP ponudbo znižal na blizu 4,85 milijona evrov, KPL pa na skoraj 4,27 milijona evrov. Ljubljanska občina je torej kot najugodnejšo izbrala ponudbo KPL, ki skupaj z davkom znaša nekaj manj kot 5,21 milijona evrov. Predmet ponudbe je prenova Petkovškovega nabrežja med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico na levem bregu Ljubljanice, ki bo hkrati s prenovljenim območjem nekdanje tovarne Rog, kjer v sklopu trenutno največjega projekta na področju kulture nastaja središče kreativnih vsebin Center Rog, dobilo povsem novo podobo.

Del Petovškovega nabrežja, ki ga bodo prenovili FOTO: MOL

V nekaj manj kot enem letu, torej do maja prihodnje leto, bo danes precej neurejeno nabrežje, kjer je na delu med drugim tudi parkirišče, sodeč po razpisni dokumentaciji, ki so jo pred tedni povzeli v Dnevniku, spominjalo na že prenovljeni del Petkovškovega nabrežja med Prešernovim trgom in Resljevo ulico s številnimi lokali. Parkirišča na prenovljenem nabrežju tako ne bo več, promet bo omejen le na dostavo in dostop stanovalcev. Za promet bo še naprej odprt kratek odsek pri kavarni Rog, saj bo tam uvoz v novo garažno hišo pod Centrom Rog.