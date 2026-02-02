Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Petletna deklica na igrišču našla uporabljeno iglo

Ljubljana, 02. 02. 2026 20.00 pred 33 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Manca Turk
Igla

Starši petletne deklice, ki obiskuje vrtec v ljubljanskih Dravljah, so v petek ob odhodu domov v njeni jakni našli uporabljeno narkomansko iglo. Kot vse kaže, jo je najverjetneje pobrala, ko je bila v vrtcu, na bližnjem igrišču. Vzgojiteljice se zdaj sprašujejo, kje naj varno otroško igro sploh še organizirajo, ravnateljica pa poziva, da bi občina morala otroška igrišča pregledovati vsak dan.

Tako kot že večkrat so vzgojiteljice vrtca v ljubljanskih Dravljah otroke odpeljale na bližnje igrišče. "Otroci so se normalno igrali, nič čudnega se ni dogajalo, da bi karkoli opazile vzgojiteljice," razlaga vzgojiteljica Sabina Škrgič.

Vse dokler popoldne oče ni prišel po svojo petletno hčerko. Škrgičeva pojasnjuje: "V bistvu sta jo našla v žepu, deklica je imela v žepu iglo."

Ravnateljica vrtca opisuje odziv starša: "Bil je žalosten, jezen, ogorčen, predvsem pa prestrašen." Igla je bila namreč uporabljena, kot pojasnjuje ravnateljica, in čeprav je bila injekcija pokrita s pokrovčkom, ni bilo jasno, ali se je deklica zbodla ali ne. Starši so jo zato vseeno odpeljali k zdravniku. "Oni bodo imeli zdaj preglede, ne vem točno, na koliko časa," dodaja ravnateljica.

Glavne nevarnosti so HIV ter hepatitis B in C, pojasnjujejo na NIJZ. V vrtcu bodo zato sledili pogovori in igre, da bodo otroci znali prepoznati nevarnost, vzgojiteljice pa bodo igrišča pregledovale še bolj natančno kot doslej, a strah ostaja."Kam otroke sploh spustiti, da bodo varni? Ali je to res samo še naše vrtčevsko igrišče?" poudarja Škrgičeva.

Kot smo se lahko prepričali tudi sami, uporabljenih igel v prestolnici ni težko najti. Tako je v parku Navje, pod Materinskim mostom, eno glavnih žarišč pa ostaja pod Tromostovjem, pove Sadmir Muhič iz Voke Snage. Najdemo vse možne pripomočke, krvave robčke, kupček igel. "To je malo, drugače pa jih najdemo pet, deset,", dodaja Muhič.

Leta 2024 so delavci Voke Snage za odstranjevanje igel porabili skoraj 600 ur, lani pa so jih pobrali približno 1.800 litrov. Muhič pojasnjuje, da so na voljo za klice občanov ali da meščani težavo sporočijo mestni občini ali podjetju.

Otroška igrišča, zagotavljajo na občini, pregledajo enkrat na teden, a ravnateljica opozarja: "Osebno menim, da takšna igrišča potrebujejo dnevne kontrole." Otrok namreč zaradi njihovega razvoja ne morejo hermetično zapreti v igralnice, kar dodatno otežuje zagotavljanje popolne varnosti.

igla vrtec Dravlje igrišče

Lovci s kamero ujeli medvedko z mladičem

Koga anketiranci ocenjujejo za najprimernejšega predsednika vlade?

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
02. 02. 2026 20.37
V vrtcih imajo običajno poleg samega vrtca tudi igrišča, ki so praviloma tudi zagrajena in zaklenjena. Ker ideja, da bo nekdo to vsak dan pregledoval po javnih površinah, je pač nerealna. Čeprav je jasno, da bi morala občina nekako poskrbeti tudi za takšna "javna" igrišča. Ne vem sicer zakaj ne bi tudi teh ogradili in zaprli, da se ponoči ne bi dogajalo "vse živo". Vrtec naj pa pač koristi svoje igrišče, če pa gredo z otročki ven na sprehod, pa naj najdejo drugo destinacijo, namesto, da se otroci igrajo tam, kjer se nekateri zadevajo, nekateri vozijo svoje pse lulat in kakat, itd.
Odgovori
0 0
kokicas
02. 02. 2026 20.37
Zato, ker je to dostopno na vsakem koraku v Ljubljani vsi praški in preparati. Polcija teh modelov vsi stari znanci ne naredi nič delajo same probleme seveda je najhuje okrog metelkove, pa zdravstveni dom in metadonska ambulanta, vsi imajo drogo v zepu pa tehnice in ostalo pa jih noben ne oregleda kaznuje in odctani z teh površin
Odgovori
+1
1 0
medwd
02. 02. 2026 20.25
In kaj je to čudnega? Droge je v SLO na tone. Ni vaške veselice s harmoniko brez belega praška, od kje pa mislite da imajo fantje v LJ črne BMW vredni 100.000eur stari mal čez 20 let. Pač, tako je. Pa še slabše bo, brez skrbi.
Odgovori
+7
7 0
Letnik 1964
02. 02. 2026 20.24
treba je narkomane odstraniti, pa ne bo treba igel pobirati...v nekaterih državah teh problemov nimajo....
Odgovori
+4
5 1
medwd
02. 02. 2026 20.29
Se ti ne zdi, da je treba preprečit dotok droge najprej??
Odgovori
+2
2 0
rdeč alarm
02. 02. 2026 20.18
Diabetiki so imeli zabavo in odmetavali igle.
Odgovori
+2
2 0
Kuku456
02. 02. 2026 20.07
Bolano
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
zadovoljna
Portal
Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
vizita
Portal
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
20 najbolj stresnih služb
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
spektakli, ki služijo milijarde
spektakli, ki služijo milijarde
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
moskisvet
Portal
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506