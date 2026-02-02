Petletna deklica na igrišču našla uporabljeno iglo

Tako kot že večkrat so vzgojiteljice vrtca v ljubljanskih Dravljah otroke odpeljale na bližnje igrišče. "Otroci so se normalno igrali, nič čudnega se ni dogajalo, da bi karkoli opazile vzgojiteljice," razlaga vzgojiteljica Sabina Škrgič.

Vse dokler popoldne oče ni prišel po svojo petletno hčerko. Škrgičeva pojasnjuje: "V bistvu sta jo našla v žepu, deklica je imela v žepu iglo."

Ravnateljica vrtca opisuje odziv starša: "Bil je žalosten, jezen, ogorčen, predvsem pa prestrašen." Igla je bila namreč uporabljena, kot pojasnjuje ravnateljica, in čeprav je bila injekcija pokrita s pokrovčkom, ni bilo jasno, ali se je deklica zbodla ali ne. Starši so jo zato vseeno odpeljali k zdravniku. "Oni bodo imeli zdaj preglede, ne vem točno, na koliko časa," dodaja ravnateljica.

Glavne nevarnosti so HIV ter hepatitis B in C, pojasnjujejo na NIJZ. V vrtcu bodo zato sledili pogovori in igre, da bodo otroci znali prepoznati nevarnost, vzgojiteljice pa bodo igrišča pregledovale še bolj natančno kot doslej, a strah ostaja."Kam otroke sploh spustiti, da bodo varni? Ali je to res samo še naše vrtčevsko igrišče?" poudarja Škrgičeva.

Kot smo se lahko prepričali tudi sami, uporabljenih igel v prestolnici ni težko najti. Tako je v parku Navje, pod Materinskim mostom, eno glavnih žarišč pa ostaja pod Tromostovjem, pove Sadmir Muhič iz Voke Snage. Najdemo vse možne pripomočke, krvave robčke, kupček igel. "To je malo, drugače pa jih najdemo pet, deset,", dodaja Muhič.

Leta 2024 so delavci Voke Snage za odstranjevanje igel porabili skoraj 600 ur, lani pa so jih pobrali približno 1.800 litrov. Muhič pojasnjuje, da so na voljo za klice občanov ali da meščani težavo sporočijo mestni občini ali podjetju.

Otroška igrišča, zagotavljajo na občini, pregledajo enkrat na teden, a ravnateljica opozarja: "Osebno menim, da takšna igrišča potrebujejo dnevne kontrole." Otrok namreč zaradi njihovega razvoja ne morejo hermetično zapreti v igralnice, kar dodatno otežuje zagotavljanje popolne varnosti.