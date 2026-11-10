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Slovenija

Pet let brez tujega financiranja: nova omejitev za organizatorje volilnih kampanj

Ljubljana, 10. 11. 2026 13.46 pred 8 minutami 6 min branja 147

Avtor:
STA L.M.
Financiranje

Poslanci koalicije in Resnice so v DZ vložili predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji, po kateri volilne in referendumske kampanje ne bi smele organizirati pravne osebe, ki so bile v zadnjih petih letih financirane iz tujine. Kampanja je neke vrste tekma in pravila morajo veljati za vse enako, poudarja poslanec SDS Zvonko Černač. Na predlog so se odzvali v Inštitutu 8. marec, kjer menijo, da SDS z novelo želi prepovedati njihovo delovanje.

Po veljavni zakonodaji lahko volilno kampanjo organizirajo sam kandidat, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba, v primeru referenduma pa pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma ali je zainteresirana za izid referenduma. Ob tem zakon določa tudi, da kampanje ne smejo organizirati tuje pravne in fizične osebe.

Po opozorilu Zvonka Černača je pomanjkljivost veljavnega zakona, da pa kampanjo lahko organizirajo pravne osebe, ki so financirane iz tujine. Pri tem gre po njegovem mnenju za vpliv tujine na volilno oziroma referendumsko kampanjo na enak način, kot če bi kampanjo lahko organizirale tuje pravne osebe.

"Volilna oziroma referendumska kampanja je neke vrste tekma in na tekmi je popolnoma jasno, da morajo pravila veljati enako za vse, ki na tej tekmi sodelujejo," je dejal Černač. Neenotna pravila v veljavnem zakonu po njegovih besedah odpravljajo s predlogom novele zakona, ki so ga v DZ posredovali v obravnavo po skrajšanem postopku. Po novem tako ne bi mogla biti organizator kampanje pravna oseba, ki je bila financirana iz tujine v zadnjih petih letih pred dnevom glasovanja na volitvah ali referendumu.

Zvonko Černač
Zvonko Černač
FOTO: Damjan Žibert

"Cilj novele zakona o volilni in referendumski kampanji je torej krepitev varstva integritete volivk in volivcev, integritete volitev in referendumov, zagotavljanje preglednosti volilnih in referendumskih kampanj ter preprečevanje posrednega tujega vplivanja na demokratične procese v Republiki Sloveniji," je pojasnil.

Da bi poenotili tudi pravila nadzora, v noveli po Černačevih besedah predpisujejo obvezno revizijo financiranja volilnih kampanj tretjih oseb kot organizatorjev volilne kampanje, ki jo tako kot za vse druge organizatorje kampanj opravi računsko sodišče. "Pri tem tudi sledimo priporočilom računskega sodišča iz preteklih obdobij in odločbi ustavnega sodišča," je pojasnil Černač.

Novela zakona po njegovem prepričanju uvaja rešitve, ki zagotavljajo večjo zakonitost in preglednost volilne kampanje, saj je financiranje kampanj "eno osrednjih vprašanj, ki lahko bistveno vpliva na izid volitev oziroma na izid referenduma".

Iz poslanske skupine SDS so sporočili, da s predlagano novelo uvajajo naslednje spremembe:

- Enaka temeljna pravila financiranja in nadzora za uradne organizatorje kampanj in tretje osebe, ki izvajajo kampanjske aktivnosti.

- Prepoved organiziranja volilnih kampanj za pravne osebe s sedežem v Sloveniji, ki so v petih letih pred glasovanjem prejele finančna sredstva iz tujine.

- Obvezno prijavo tretjih oseb kot organizatorjev kampanje najpozneje 30 dni pred glasovanjem.

- Omejitev porabe na 10.000 evrov za posamezno kampanjo tretje osebe.

- Obvezno revizijo financiranja kampanj tretjih oseb na državni ravni, ki jo opravi Računsko sodišče.

- Globe od 7.000 do 10.000 evrov za kršitve določenih pravil o organiziranju kampanj in nepravočasni prijavi organizatorjev.

Ob tem je opozoril še, da je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) izdala priporočila, da je za povečanje preglednosti, integritete in odgovornosti financiranja volilnih kampanj potrebno urediti tudi kampanje tako imenovanih tretjih oseb. V noveli zakona se tako ureja kampanja tretjih oseb tako, da se morajo tudi tretje osebe prijaviti kot organizator volilne kampanje, zanje bi se uporabila vsa zakonska določila, ki urejajo organizatorja volilne kampanje, zlasti pa pravila o financiranju kampanje in poročanje o financiranju volilne kampanje, je še dodal Černač.

Kot je razvidno iz besedila predloga, bi bila po novem organizator volilne kampanje tudi tretja oseba, ki sicer ni organizator po veljavnih določbah, ampak v času "kampanje samostojno izvaja plačane aktivnosti ali javno volilno propagando, katere namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah ali referendumu". Sredstva za njeno kampanjo bi bila omejena na 10.000 evrov. Za tiste, ki pravočasno ne sporočijo podatkov o organizatorju kampanje, med katerimi bi bile po novem tudi tretje osebe, predlagajo zvišanje globe. V veljavnem zakonu je bila ta določena pri višini od 350 do 800 evrov, po novem bi bila od 7000 do 10.000 evrov.

Na vprašanje, ali bi predlagana omejitev veljala tudi za organizacije, ki so v preteklosti denimo prejele evropska sredstva za nek projekt, je Černač potrdil, da gre za katerakoli sredstva in za katerokoli pravno osebo, tudi gospodarska združenja. Na vprašanje, ali ga ne skrbi, da bi po takšni spremembi v referendumskih kampanjah nastopale večinoma le še politične stranke, pa je odgovoril, da ne in da bi nas moral skrbeti "primer, ko se nek inštitut javno pohvali, da si je vse kampanje doslej na referendumih financiral s tujimi sredstvi".

Denar
Denar
FOTO: AP

Pri tem ni želel neposredno potrditi, ali je povod za spremembo zakonodaje delovanje Inštituta 8. marec. Na njihove očitke, da jim želijo omejiti delovanje, pa je odgovoril, da naj bodo "na enak način vsi financirani kot organizatorji volilnih kampanj po veljavnem zakonu in ne bo pri tem nobenih težav".

Doslej so bili po Černačevem prepričanju nekateri v privilegiranem položaju, ker so lahko kljub prepovedi političnim strankam, da ne smejo biti financirane iz tujine, kampanjo lahko financirali iz tujih sredstev, nad tem pa tudi ni bilo nobenega nadzora. Z novelo pa uvajajo enaka pravila za volilno in referendumsko tekmo, je poudaril.

Na predlog novele zakona so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec. Na Facebooku so zapisali, da bo SDS po njihovih pričakovanjih poskušala prepovedati njihovo delovanje.

"Zadnjih 24 ur so svoja družabna omrežja spremenili v diskreditacijski aparat Nike. Gredo res (pre)daleč, vlagali bomo tožbe," so zapisali. Ob tem so napovedali, da si bodo vzeli nekaj ur za skupni premislek o nadaljnjih korakih. "Hvala, da ste bili do zdaj z nami," so še sporočili svojim podpornikom.

CNVOS: Strahopetci bi civilni družbi prepovedali referendumske kampanje

"Zvonko Černač in SDS sta danes napovedala spremembo zakona o referendumski kampanji, s katero bi vsakomur, ki je v zadnjih letih prejel kakršenkoli priliv iz tujine, prepovedali oglašanje v času referendumov in volitev. Ironično prepoved civilnodružbenega referendumskega delovanja zahteva stranka, katere propagandni aparat je zadnjih petnajst let izdatno financiral nekdanji madžarski avtokrat," so zapisali na Facebook profilu Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Ob tem so spomnili, da je financiranje referendumskih kampanj iz tujine že zdaj prepovedano vsem. "Tega se v civilni družbi tudi držimo. Zakaj pa mislite, da zbiramo donacije za kampanje? Vse skupaj že zdaj preverja tudi Računsko sodišče," so dodali.

Po mnenju CNVOS je cilj predlagane novele po ruskem in madžarskem zgledu preprečiti civilni družbi, da bi se sploh smela vključiti v referendumske kampanje. "Se pravi zapreti usta vsem, ki mislijo s svojo glavo, si upajo kritizirati na glas in so se za vrednote in ideje, v imenu katerih je 35 let nazaj ravno civilna družba izborila samostojno Slovenijo, tudi danes pripravljeni javno angažirati," so dodali.

Tako ocenjujejo, da bi očitno po mnenju predlagateljev novele stališča o politiki smele imeti samo še politične stranke, vsi drugi pa naj bi bili tiho. Ob tem se v CNVOS sprašujejo, česa jih je strah? "Seveda tega, da bodo izgubili referendum proti zakonu za bogate. In da jim bomo ljudje z referendumi preprečili tudi vse ostale načrte za uničevanje Slovenije: razprodajo preostalega državnega premoženja, privatizacijo zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, politizacijo sodstva ter izpraznitev državne blagajne," so našteli.

Napovedali so, da bodo v civilni družbi ne glede na to naredili vse za to, "da ustavimo vaše načrte za uničenje Slovenije".

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KOMENTARJI147

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Holy50
10. 11. 2026 15.04
A posojila iz banjeluke in madžarske štejejo?
Odgovori
-1
0 1
ŠeVednoPlešem
10. 11. 2026 15.03
Če že zahtevate popolno transparentnost pri Niki Kovač in njenem delovanju, potem uporabljajmo enaka merila za vse. Tudi za RKC. Če želi neposredno uveljavljati svojo politično agendo, naj ustanovi stranko, gre na volitve in volivcem odkrito predstavi svoje cilje. Ne pa da se predstavlja kot zgolj verska institucija, obenem pa prek političnih zavezništev in posrednikov, kot sta SDS in NSi, vpliva na politične odločitve. Pravila morajo biti enaka za vse: preglednost financiranja, jasno razkritje interesov in odgovornost za politični vpliv. Ne more biti transparentnost obvezna samo za tiste, ki vam politično niso po godu.
Odgovori
-1
0 1
zvoneti
10. 11. 2026 15.00
Prosim naj nekdo desnim diktatorjem razloži, da imamo volilci internet in da pranje možganov ni več možno. Lahko ukinjate kar želite, vaša nepismena volilna baza počasi odhaja v večna lovišča, ostali pa bomo prebrali in poslušali kogar bomo hoteli, če to nebo Nika, bodo pa drugi in veeeeeeliko nas je. Raje se ukvarjajte z stanovanjsko in zdravstveno problematiko, revščino med upokojenci in zaposlenimi, ki jih 70% dela za minimalca pod pragom revščine. Če bodo na teh področjih rezultati vam niti 100 Nik ne bo moglo nič. Banda razbojniška, hujskaška.
Odgovori
+0
1 1
ŠeVednoPlešem
10. 11. 2026 14.58
RKC, Karitas, Unicef, Rdeči križ, Amnesty International, so financirani iz tujine in vodijo kampanje, ki lahko vplivajo tudi na zavest ljudi
Odgovori
+2
3 1
realist9000
10. 11. 2026 14.57
V čem je problem, če so enaka pravila za vse?
Odgovori
+0
2 2
enapi
10. 11. 2026 14.59
Ker za sds ne bodo.
Odgovori
+0
1 1
ŠeVednoPlešem
10. 11. 2026 15.03
Naj bo tudi RKC pod enakim drobnogledom !!!
Odgovori
0 0
realist9000
10. 11. 2026 15.04
SDS je druga stran istega kovanca kot Svoboda
Odgovori
0 0
dinamit
10. 11. 2026 14.56
LAŽNIVA resnica se tu postavlja kot neka moralna vertikala. Metode KOMUNISTA janeza janše pa so tako in tako zmeraj podobni Hitlerjevim. Najbolje je da prepove kar ljudstvo.
Odgovori
+0
2 2
fljfo
10. 11. 2026 14.58
Zakaj ti je prav, da se kampanije financirajo iz tujine?
Odgovori
-1
1 2
ŠeVednoPlešem
10. 11. 2026 14.59
mene ne moti, Nika Kovač opozarja na laži, zato njeno kampanjo podpiram !
Odgovori
+0
1 1
zaba67
10. 11. 2026 14.56
8. marec naj ustanovi stranko in potem bo vse sproti pregledalo računsko sodišče...
Odgovori
+1
2 1
ŠeVednoPlešem
10. 11. 2026 14.59
Potem tudi naj RKC ustanovi stranko ?
Odgovori
+0
1 1
bor99
10. 11. 2026 14.56
a pol bo Cerkev končno utihnila?
Odgovori
+2
3 1
Vrhovni poveljnik
10. 11. 2026 14.55
To je isto, kot boj proti korupciji Noriškega kralja Ivana Janeza I. Koruptivnega.
Odgovori
+4
5 1
ŠeVednoPlešem
10. 11. 2026 14.54
Pa saj se vendar ogromno organizacij in ustanov financira tudi iz tujih virov. Od RKC in Karitasa do Unicefa, športnih klubov, kulturnih ustanov, raziskovalnih organizacij in nevladnih društev. Tudi občine, javne ustanove in država se prijavljajo na evropske razpise oziroma prejemajo sredstva iz evropskih skladov. Ali bomo zdaj kar vse, ki dobijo denar iz tujine, razglasili za sumljive? Treba je razlikovati med zakonitim financiranjem projektov na javnih razpisih, donacijami, zasebnimi sredstvi in prikritim financiranjem političnih strank ali volilnih kampanj. To niso iste stvari. Če obstaja sum nezakonitega financiranja, naj se preveri konkretne transakcije in odgovorne. Toda tuje financiranje samo po sebi še ne pomeni nič nezakonitega. Enaka merila morajo veljati za vse – za organizacije, medije, posameznike in predvsem za politične stranke, ne glede na to, ali so na oblasti ali v opoziciji.
Odgovori
+3
4 1
Uporabnik1804794
10. 11. 2026 14.51
Kaj vas skrbi levake? Podpirate financiranje političnih kampanj iz tujine?
Odgovori
-2
5 7
ArkaMast
10. 11. 2026 14.52
Đuđićka te pozdravlja.
Odgovori
+4
6 2
ŠeVednoPlešem
10. 11. 2026 14.55
mislim odvisno, ne podpiram izraelskega, srbskega in madžarskega vmešavanja v volitve
Odgovori
+1
2 1
prfox
10. 11. 2026 14.51
Nižje od Inštituta 8. marec ne gre - spravljajo se na najbolj ranljiva in nemočna človeška bitja - prodani zlu
Odgovori
+1
8 7
ŠeVednoPlešem
10. 11. 2026 14.56
In kdo je to - Janez Janša, ahahahahahahahaha
Odgovori
+2
3 1
ArkaMast
10. 11. 2026 14.50
Brez zamere. Resnica je in vsi vemo, da se SDS financira iz tujine. Samo primer Dijane ĐuđiĆ se spomnimo iz BIH srbska republika.
Odgovori
+7
10 3
zaba67
10. 11. 2026 14.57
tam je bil najet samo uraden ugoden kredit in takoj vrnjen...
Odgovori
+1
1 0
rahlo_nepristranski
10. 11. 2026 15.00
Če je tako pa potem ni kaj za razmišljat in samo podprite ta zakon levaki
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
10. 11. 2026 14.50
Kdo je naročil in plačal operacijo Black Cube v Sloveniji?
Odgovori
+6
8 2
Slavko BabIč
10. 11. 2026 14.49
Pa dejmo še 15 let, da izpade iz te igre SDS!
Odgovori
+4
6 2
prfox
10. 11. 2026 14.48
Čestitke vladi za razvoj Slovenije!
Odgovori
-4
3 7
Slavko BabIč
10. 11. 2026 15.00
kakšen razvoj? Prej za RAZKROJ! 140 nick sds prfoks!
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
10. 11. 2026 14.48
Kaj pa kredit od Đudičke?????
Odgovori
+6
9 3
Vrhovni poveljnik
10. 11. 2026 14.48
Stranka totalitarističnega diktatorja financirana s cekini velekapitala madžarskega in izraelskega izvora ter nakradenim denarjem davkoplačevalcev shranjenim v Republiki Srbski želi zatreti državljanska gibanja v borbi za demokracijo.
Odgovori
+7
10 3
ŠeVednoPlešem
10. 11. 2026 14.48
Štrancarjevi plakati so že dolgo po vsej Sloveniji, njihova sporočila pa imajo očitno politično vsebino in politični učinek. Koliko takšna oglaševalska akcija stane, kdo jo financira in zakaj se ne obravnava kot predvolilna kampanja tretje osebe? Če bi podobno akcijo izvajala organizacija, ki podpira levosredinske stranke, bi bili odzivi verjetno precej drugačni. Še posebej zanimivo je, da se zdaj predlaga zaostrovanje pravil o tujem financiranju kampanj, medtem ko pri Štrancarjevem oglaševanju še vedno nimamo jasnih odgovorov o naročniku, virih denarja in dejanskih stroških. Ne zahtevam vnaprejšnje obsodbe, zahtevam enaka merila za vse. Naj pristojne institucije pojasnijo, ali gre za politično kampanjo, kdo jo financira in ali so bila spoštovana vsa pravila. Transparentnost ne sme biti odvisna od tega, komu je oglaševanje namenjeno.
Odgovori
+5
6 1
zaba67
10. 11. 2026 14.58
pa se ne financira iz tujine...Sorosi in Rothschildi nimajo prste vmes...
Odgovori
0 0
Mikl
10. 11. 2026 14.45
8. marec je financiran s tujine .. i to s strani Sorosa .. Soros je pa žid. Dej se pa pejmo...
Odgovori
-2
5 7
fljfo
10. 11. 2026 14.48
Saj 8. marec ni politična stranka...
Odgovori
+5
6 1
jutri_pa_res
10. 11. 2026 14.57
Ni politična stranka, a de facto delujejo kot terenski aktivisti stranke Levica...
Odgovori
+0
1 1
zaba67
10. 11. 2026 14.59
deluje kot politična stranka
Odgovori
+1
1 0
fljfo
10. 11. 2026 15.01
No, naj se torej registrirajo kot taki....
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0 0
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Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Brez konca
Brez konca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
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