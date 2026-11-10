Pet let brez tujega financiranja: nova omejitev za organizatorje volilnih kampanj

Po veljavni zakonodaji lahko volilno kampanjo organizirajo sam kandidat, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba, v primeru referenduma pa pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma ali je zainteresirana za izid referenduma. Ob tem zakon določa tudi, da kampanje ne smejo organizirati tuje pravne in fizične osebe. Po opozorilu Zvonka Černača je pomanjkljivost veljavnega zakona, da pa kampanjo lahko organizirajo pravne osebe, ki so financirane iz tujine. Pri tem gre po njegovem mnenju za vpliv tujine na volilno oziroma referendumsko kampanjo na enak način, kot če bi kampanjo lahko organizirale tuje pravne osebe. "Volilna oziroma referendumska kampanja je neke vrste tekma in na tekmi je popolnoma jasno, da morajo pravila veljati enako za vse, ki na tej tekmi sodelujejo," je dejal Černač. Neenotna pravila v veljavnem zakonu po njegovih besedah odpravljajo s predlogom novele zakona, ki so ga v DZ posredovali v obravnavo po skrajšanem postopku. Po novem tako ne bi mogla biti organizator kampanje pravna oseba, ki je bila financirana iz tujine v zadnjih petih letih pred dnevom glasovanja na volitvah ali referendumu.

Zvonko Černač FOTO: Damjan Žibert

"Cilj novele zakona o volilni in referendumski kampanji je torej krepitev varstva integritete volivk in volivcev, integritete volitev in referendumov, zagotavljanje preglednosti volilnih in referendumskih kampanj ter preprečevanje posrednega tujega vplivanja na demokratične procese v Republiki Sloveniji," je pojasnil. Da bi poenotili tudi pravila nadzora, v noveli po Černačevih besedah predpisujejo obvezno revizijo financiranja volilnih kampanj tretjih oseb kot organizatorjev volilne kampanje, ki jo tako kot za vse druge organizatorje kampanj opravi računsko sodišče. "Pri tem tudi sledimo priporočilom računskega sodišča iz preteklih obdobij in odločbi ustavnega sodišča," je pojasnil Černač. Novela zakona po njegovem prepričanju uvaja rešitve, ki zagotavljajo večjo zakonitost in preglednost volilne kampanje, saj je financiranje kampanj "eno osrednjih vprašanj, ki lahko bistveno vpliva na izid volitev oziroma na izid referenduma".

Iz poslanske skupine SDS so sporočili, da s predlagano novelo uvajajo naslednje spremembe: - Enaka temeljna pravila financiranja in nadzora za uradne organizatorje kampanj in tretje osebe, ki izvajajo kampanjske aktivnosti. - Prepoved organiziranja volilnih kampanj za pravne osebe s sedežem v Sloveniji, ki so v petih letih pred glasovanjem prejele finančna sredstva iz tujine. - Obvezno prijavo tretjih oseb kot organizatorjev kampanje najpozneje 30 dni pred glasovanjem. - Omejitev porabe na 10.000 evrov za posamezno kampanjo tretje osebe. - Obvezno revizijo financiranja kampanj tretjih oseb na državni ravni, ki jo opravi Računsko sodišče. - Globe od 7.000 do 10.000 evrov za kršitve določenih pravil o organiziranju kampanj in nepravočasni prijavi organizatorjev.

Ob tem je opozoril še, da je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) izdala priporočila, da je za povečanje preglednosti, integritete in odgovornosti financiranja volilnih kampanj potrebno urediti tudi kampanje tako imenovanih tretjih oseb. V noveli zakona se tako ureja kampanja tretjih oseb tako, da se morajo tudi tretje osebe prijaviti kot organizator volilne kampanje, zanje bi se uporabila vsa zakonska določila, ki urejajo organizatorja volilne kampanje, zlasti pa pravila o financiranju kampanje in poročanje o financiranju volilne kampanje, je še dodal Černač. Kot je razvidno iz besedila predloga, bi bila po novem organizator volilne kampanje tudi tretja oseba, ki sicer ni organizator po veljavnih določbah, ampak v času "kampanje samostojno izvaja plačane aktivnosti ali javno volilno propagando, katere namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah ali referendumu". Sredstva za njeno kampanjo bi bila omejena na 10.000 evrov. Za tiste, ki pravočasno ne sporočijo podatkov o organizatorju kampanje, med katerimi bi bile po novem tudi tretje osebe, predlagajo zvišanje globe. V veljavnem zakonu je bila ta določena pri višini od 350 do 800 evrov, po novem bi bila od 7000 do 10.000 evrov. Na vprašanje, ali bi predlagana omejitev veljala tudi za organizacije, ki so v preteklosti denimo prejele evropska sredstva za nek projekt, je Černač potrdil, da gre za katerakoli sredstva in za katerokoli pravno osebo, tudi gospodarska združenja. Na vprašanje, ali ga ne skrbi, da bi po takšni spremembi v referendumskih kampanjah nastopale večinoma le še politične stranke, pa je odgovoril, da ne in da bi nas moral skrbeti "primer, ko se nek inštitut javno pohvali, da si je vse kampanje doslej na referendumih financiral s tujimi sredstvi".

Denar FOTO: AP

Pri tem ni želel neposredno potrditi, ali je povod za spremembo zakonodaje delovanje Inštituta 8. marec. Na njihove očitke, da jim želijo omejiti delovanje, pa je odgovoril, da naj bodo "na enak način vsi financirani kot organizatorji volilnih kampanj po veljavnem zakonu in ne bo pri tem nobenih težav". Doslej so bili po Černačevem prepričanju nekateri v privilegiranem položaju, ker so lahko kljub prepovedi političnim strankam, da ne smejo biti financirane iz tujine, kampanjo lahko financirali iz tujih sredstev, nad tem pa tudi ni bilo nobenega nadzora. Z novelo pa uvajajo enaka pravila za volilno in referendumsko tekmo, je poudaril. Na predlog novele zakona so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec. Na Facebooku so zapisali, da bo SDS po njihovih pričakovanjih poskušala prepovedati njihovo delovanje. "Zadnjih 24 ur so svoja družabna omrežja spremenili v diskreditacijski aparat Nike. Gredo res (pre)daleč, vlagali bomo tožbe," so zapisali. Ob tem so napovedali, da si bodo vzeli nekaj ur za skupni premislek o nadaljnjih korakih. "Hvala, da ste bili do zdaj z nami," so še sporočili svojim podpornikom.

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