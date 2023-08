Petletni deček s samokolnico in gumijastimi škornji ter palček Ljubo

V Zgornji Savinjski dolini pri sanaciji škode pomaga tudi trboveljska odprava gasilcev, civilne zaščite, prostovoljcev in drugih, ki pomaga ljudem v stiski. Med drugim so pomagali očistiti hišo enega od domačinov, ta pa jim je v zahvalo podaril vrtnega palčka, ki so ga poimenovali Ljubo. "Tako nas bo vedno spominjal na Ljubno ob Savinji in prizore, ki smo jim bili priča po ujmi," so sporočili gasilci PGD Trbovlje-mesto. Medtem pa je srca 200 gasilcev Gasilske zveze Maribor, ki že več dni pomaga na Koroškem, ogrel petletni deček.

200 gasilcev Gasilske zveze Maribor se danes znova odpravlja na pomoč na Koroško. Tam pri sanaciji škode, ki jo je za seboj pustila zgodovinska povodenj v Sloveniji, pomagajo že vse od torka. To so zagotovo trenutki, ki se jim bodo v spomin vtisnili do konca življenja. Med njimi pa so tudi številni pozitivni, srčni utrinki. Na enega takšnih so tako naleteli v sredo, ko jim je srca ogrel petletni dečel. Ta je s samokolnico in gumijastimi škornji ves dan pridno pomagal očetu pri odstranjevanju posledic ujme.

Medtem na območju Zgornje Savinjske doline pri sanaciji škode pomaga trboveljska odprava. Na pomoč so prihiteli prostovolci društev Gasilske zveze Trbovlje (PGD Trbovlje-mesto, PGD Čeče, Gasilci Dobovec, PGD Klek), civilne zaščite Občine Trbovlje, Rdečega Križa Trbovlje, podjetja Dewesoft, društva upokojenih rudarjev Perkmandlc in samoorganiziranih posameznikov iz Trbovelj. "Pri čiščenju blata in nanosa naplavin v hiši in okoli nje smo pomagali tudi gospodu Silvu. Med drugim smo izkopali tudi njegovega vrtnega palčka, ki ga je Silvo očistil in nam ga podaril v spomin," so zapisali na družbenem omrežju. Palčka, ki so ga dobili v zahvalo, so poimenovali Ljubo. "Tako nas bo vedno spominjal na Ljubno ob Savinji in prizore, ki smo jim bili priča po ujmi, ki je prizadela našo deželo in naše ljudi," so dejali.