Petletni Urban povezuje svet: na mednarodni konferenci 82 otrok iz 19 držav

Deček Urban trpi za sindromom CTNNB1, zaradi katerega ne more ne hoditi ne govoriti. Za razvoj zdravila, ki bi upočasnilo napredovanje bolezni, se je pred tremi leti v dobrodelnosti povezala vsa Slovenija, pred slabim letom pa je bil cilj (dva milijona evrov) tudi dosežen. Urban, ki prav praznuje peti rojstni dan, pa zdaj povezuje cel svet. V Ljubljani namreč poteka dvodnevna mednarodna konferenca sindroma CTNNB1, na kateri je 82 otrok iz 19 različnih držav. Cilj vseh pa enak – v čim krajšem možnem času dobiti zdravilo Urbagen, ki je po zaslugi vseh vas, ki ste pomagali Urbanu, in slovenskih znanstvenikov, ki so sodelovali pri njegovem razvoju, že v produkciji.