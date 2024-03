Pogajanja med vlado in javnim sektorjem se nadaljujejo v torek

Kot je po današnjih pogajanjih pojasnil vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek, sta jim predstavnici urada za makroekonomske raziskave in razvoj (Umar) in ministrstva za finance danes uvodoma predstavili nekatere makroekonomske kazalce iz spomladanske napovedi gospodarskih gibanj in spremembe fiskalnih pravil na evropski ravni, ki jih bo treba upoštevati tudi pri dogovarjanju med vlado in sindikati za prihodnja leta.

Po besedah namestnice vodje vladne pogajalske skupine, državne sekretarke na ministrstvu za javno upravo Mojce Ramšak Pešec so predstavnike finančnega ministrstva in Umarja povabili za osvetlitev in dodatno utemeljitev vladnega predloga s prikazom makroekonomskih gibanj in javno-finančnih zmožnosti za povečevanje mase plač v javnem sektorju.

Kot je znano, je vladna stran svoj zadnji predlog odprave plačnih nesorazmerij sindikatom predstavila pred slabimi tremi tedni. Uveljavljanje plačne reforme in odprave plačnih nesorazmerij je predvidela v obdobju petih let, v tem času pa se plače ne bi usklajevale z inflacijo. A za sindikate to ni sprejemljivo.