Petra Bezjak Cirman ostaja v. d. direktorice Ukoma

Na javni natečaj za direktorja Ukoma so sicer prispele štiri prijave.

Posebni javni natečaj za direktorja Ukoma je bil objavljen sredi januarja. Bezjak Cirmanovi so mandat podaljšali, saj v petek, ko bi ji sicer mandat potekel, "vsi postopki v okviru uradniškega sveta, ki je pristojen za ugotavljanje strokovne usposobljenosti kandidatov za direktorje vladnih služb v okviru posebnih javnih natečajev, in izbira direktorja še ne bodo realizirani". Dodali so, da Bezjak Cirmanova izpolnjuje predpisane pogoje.

Na javni natečaj za direktorja Ukoma so sicer prispele štiri prijave, med njimi se je prijavila tudi Bezjak Cirmanova. Kandidat mora sicer med drugim imeti najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo, sedem let delovnih izkušenj ter znanje vodenja in upravljanja v javni upravi. Prav tako kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja.

Kandidat bo moral opraviti varnostno preverjanje, k prijavi pa so kandidati morali predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja Ukoma.