Petra Grah Lazar zanika obveščanje Valentina Hajdinjaka

Petra Grah Lazar je bila direktorica NPU v obdobju tretje vlade Janeza Janše, danes pa je na čelu kabineta notranjega ministra.

"Seveda menim, da mi bo s svojo prejšnjo kariero v policiji, tudi na NPU, lahko pomagala. Ima izkušnje in verjamem, da mi bo pri delu v kabinetu v veliko pomoč," je v začetku meseca povedal Matoz.

Televizija Slovenija pa je sinoči poročala, da je Grah Lazar v prvih dneh na čelu NPU takratnemu direktorju Darsa, danes pa obrambnemu ministru Valentinu Hajdinjaku, posredovala informacije o tem, da je morala podpisati kazensko ovadbo zoper njegovega strankarskega kolega Mateja Tonina. Po SMS-u naj bi mu sporočila, da zadeve ni mogla ustaviti. Grah Lazar se je sicer že v času, ko je bila na NPU, branila očitkov, da je o preiskavah obveščala Roka Snežiča.

Navedbe, da je želela poseči v odprto preiskavo, v kateri je NPU nekdanjega predsednika Knovsa sumil zlorabe komisije pri enem od nadzorov, danes Grah Lazar zanika. "Prav tako ne držijo navedbe, da sem poslala SMS z vsebino, da sem morala podpisati kazensko ovadbo, ker je bila ta že spisana in zadeve nisem mogla ustaviti. Nikoli nisem posegala v preiskave in vedno smo upoštevali usmeritve tožilstva. Podatek, da je NPU dve kazenski ovadbi posredoval na tožilstvo (tj. da sta podpisani) pa je prvi objavil medij 24UR in ne jaz."

Primer je pod drobnogled vzelo Specializirano državno tožilstvo. Po naših informacijah so preiskovali kaznivi dejanji izdaje tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Ovadbo so prejšnji mesec zavrgli. Ali Grah Lazar uživa njegovo zaupanje in ali je neformalno obveščanje takratne šefice NPU strankarskega funkcionarja, zanj etično sprejemljivo ravnanje, smo želeli vprašati Matoza.

Vendar pred kamero ni želel. So nam pa z ministrstva sporočili, da Grah Lazar uživa ministrovo popolno zaupanje, dokler bo delo opravljala zakonito, strokovno in učinkovito.