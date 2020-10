NPU prevzela Janševa izbranka: Petra Grah Lazar

Prav zdaj po naših neuradnih informacijah poteka primopredaja poslov med nekdanjim začasnim direktorjem Lepošo in novo šefico NPU Petro GrahLazar. To bo že četrta direktorica NPU v tej sestavi vlade, ki je oblast prevzela marca letos. Grah Lazarjeva je bila sicer v igri, kot izbranka politike, že od sredine poletja. Z njo se je po naših podatkih takrat Janša tudi osebno sestal, kmalu zatem pa jo je na sestanek povabil še prvi mož policijeAndrej Jurič. In če so si kasneje zaradi vseh člankov o njeni nekompetentnosti za vodenje NPU sprva premislili, so kadrovsko rošado potegnili danes. Grah Lazarjeva sicer nima nobenih vodstvenih izkušenj, ko je delala na NPU kot kriminalistka, pa ni napisala niti ene kazenske ovadbe.

A Grah Lazar naj ne med drugim sploh ne izpolnjuje pogojev, da bi lahko postala direktorica NPU, saj med drugim nima vodstvenih izkušenj. Ko je delala na NPU kot kriminalistka, ni napisala niti ene kazenske ovadbe. Zato so ubrali drugo pot in ustanovili novo delovno mesto, in sicer za še enega pomočnika direktorja. Deset let ga niso potrebovali, zdaj ga. Objavili so razpis in Petra Grah Lazar se je prijavila. A nov teden je tako poskrbel za nov preobrat in bliskovito napredovanje Grah Lazarjeve.