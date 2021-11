Petra Grah Lazar čez noč postala direktorica NPU, zaradi nje spremenili celo zakonodajo

Pa vendar nov zakon zadeve obrača na glavo in omogoča imenovanje kadra, ki mu ni treba izpolnjevati pogojev kot vsem dosedanjim visokim uslužbencem v Policiji, med drugim tudi direktorjem NPU. Prav tako bega dejstvo, da je Grah Lazarjeva na položaj prve osebe na NPU prišla praktično čez noč, saj se je v Policijo vrnila iz družbe Deloitte, v kateri je delala kot menedžerka za finančno svetovanje. Zato ni nič čudnega, da so se takoj usuli očitki o sumu političnega kadrovanja. Še tik pred imenovanjem za direktorico NPU so jo po naših informacijah zaposlili za nedoločen čas na NPU. Čeprav se je Grah Lazarjeva šele v Policijo vrnila šele lani, je prejšnji teden spet dobila redno zaposlitev kot preiskovalka, čez noč pa napredovala v direktorico NPU.

Policiji smo danes poslali več vprašanj. Poleg potrditve informacije o njenem imenovanju za direktorico s polnimi pooblastili smo prosili tudi za pojasnitev, kakšna je bila prva lanska zaposlitev Petre Grah Lazar na NPU, kdaj so jo zaposlili za nedoločen čas in na katero delovno mesto. Odgovore še čakamo.

Da NPU z novim zakonom izgublja veljavo, pove tudi Pirnat. "NPU je nekako zreduciran na notranjo organizacijsko enoto ene uprave in v resnici kakšen poseben postopek imenovanja direktorja ni več potreben. Prej je zakon posebej določal postopek, ki je enak postopku za imenovanje predstojnikov organov v sestavi ministrstva, sedaj pa je bilo to črtano in javni razpis za imenovanje vodje notranje organizacijske enote drugega ranga, kot je NPU, ni več potreben." Pirnat dodaja, da se pri takih organizacijskih enotah vodje preprosto določijo, kar pa doslej ni bilo mogoče, saj so morali kandidati za najpomembnejše funkcije v Policiji izkazati številne kompetence.