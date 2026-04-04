Slovenija

Petra Parovel po porodu: Nisem OK, sem negativna, čustvena razvalina

Koper, 04. 04. 2026 17.50 pred 24 dnevi 4 min branja 112

Avtor:
Tjaša Dugulin
Petra Parovel po porodu

"Nisem OK, sem negativna, čustvena razvalina," je kmalu po rojstvu druge hčerke Anne Vite priznala primorska podjetnica in vplivnica Petra Parovel. Kot pravi, je lahko zaradi izčrpanosti, preobremenjenosti in drugačnih pričakovanj poporodno obdobje izjemno težko. Poporodno otožnost oziroma "baby blues" doživi kar 80 odstotkov žensk, poporodna tesnoba ali depresija pa prizadene od 15 do 20 odstotkov novopečenih mamic. Petra si je zadala, da čustev in solz ne bo zadrževala ter se zaupala partnerju. A včasih postanejo stiske prehude in zahtevajo strokovno pomoč. V ljubljanski psihiatrični kliniki so decembra odprli prvo enoto za mame in dojenčke v Sloveniji.

Mala Anna Vita je na svet prijokala pred enim mesecem. "Jaz rečem, da je obdobju primerno ... Spi obdobju primerno in itak, mora jest, da raste!" se nasmehne podjetnica in vplivnica Petra Parovel.

Čeprav je zgodnje materinstvo izjemno lepo, je lahko tudi naporno, osamljeno, je iskrena Petra, ki se spopada s podobno negativnimi čustvi kot pred sedmimi leti pri prvorojenki Emili, ko sprva ni začutila tiste pričakovane, močne materinske vezi.

"Kriviš samo sebe, da ni navezave in da mogoče ne čutiš - bom rekla grdo - otroka toliko, kot bi ga mogel čutit. Oziroma kot vsi pravijo, cartajte se, to je najlepše obdobje, in ti kar ne začutiš tega najlepšega obdobja. Potem ti rečejo, ko se bo nasmejala, boš vse neprespane noči pozabila. Nisem jih pozabila, ko se je nasmejala, sem rekla: Ajde, Petra, zdaj pozabi, zdaj pozabi! Ne, v jok sem planila," opisuje svoje občutke.

Na stiske po porodu lahko vpliva kup dejavnikov, razlaga klinična psihologinja Kaja Pavlin, ki dela na Enoti za mame in dojenčke na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana: "Hormonske spremembe, pomanjkanje spanja, razni psihološki dejavniki, kot so zahtevnost mame do same sebe, perfekcionizem, lahko tudi neki socialni dejavniki, pritiski družbe, primerjanje z drugimi, pretekle težave v duševnem zdravju."

Petra je takrat vse zadrževala v sebi, se tolažila, da je normalno. O težkih plateh starševstva se je po njenem premalo govorilo. Po prvem porodu je mislila, da bo delala, hkrati hodila v fitnes in skrbela za otroka. Prvo leto moraš vse to izpustiti, opominja: "So porodniške z razlogom. Jaz nisem bila na porodniški in potem je bil tak val vsega. Gledala sem socialne medije in te fitneserke oziroma poslovne ženske, ki so obvladovale vse hkrati. Ampak v resnici ni tako."

Epidemija je nato upočasnila tempo in tudi njih prisilila v bolj družinsko življenje. "In v roku enega leta sem potem ugotovila, da nekaj ni bilo v redu in da ti občutki, ki sem jih imela, niso bili pravi in da so se popravili," pripoveduje Petra. Dobro se spominja momenta, ko je hčerko vzljubila: "Ne znam opisati, to so una čustva, ki jih ne poznaš."

Otožnost se sicer lahko pojavi drugi, tretji dan po porodu in mine v roku dveh tednov, pravi psihiatrinja Tea Terzić, ki prav tako dela na Enoti za mame in dojenčke: "So ženske bolj občutljive, jokave, tesnobne, zelo menjavajo razpoloženje."

Anksioznost ali depresija pa se lahko pojavi že v nosečnosti ali po porodu. "Pomanjkanje neke volje, zanimanja, veselja, mama ne čuti, da je dovolj kompetentna, da skrbi za otroka. Veliko je prisotnih nekih tesnobnih simptomov, premlevanje, skrbi, negotovosti, ali je naredila prav, ali je otrok zdrav. Težko spijo, lahko se jim spremeni apetit," opisuje Terzićeva.

Petra je tokrat sebi in partnerju Mitji takoj priznala svoja čustva, prosila za pomoč in se s tem nekoliko otresla bremena. Velikokrat pomoč zavrnemo, včasih pa pride zelo prav, poudarja: "Lahko je to 15 minut, lahko je pol ure."

Mame o tovrstnih težavah pogosto težko govorijo tudi zaradi občutka, da morajo biti hvaležne za otroka in se ne smejo pritoževati, poudarja Pavlinova. Pomaga lahko znižanje pričakovanj in pogovor z družino: "Če je pa ta stiska tako velika, da pa ovira vsakodnevno funkcioniranje, potem pa je potrebna strokovna pomoč. In tu se lahko obrnejo ali na ginekologa, osebnega zdravnika, če imajo psihiatra, psihologa ..."

V ljubljanskem Polju je zaživela prva enota za mame in dojenčke pri nas. Z osmimi posteljami je namenjena vzpostavljanju varne navezanosti v prvem letu po porodu.

"Včasih so stanja recimo lahko tako izrazita, da nekako ženska ne more imeti otroka ob sebi, včasih ga pa ima. Vsekakor postopno vedno gradimo v tej smeri, da je tega povezovanja med mamo in otrokom vedno več," pojasnjuje Terzićeva. Prihajajo pa tudi očetje, bratci in sestrice, da se začne povezovati vsa družina.

petra parovel vplivnica poporodna stiska
inside1
05. 04. 2026 18.58
ne vem, vsega ji tudi ne bi verjel. verjetno spet veliko samopromocije.....- Vse ima kar si želi, pa je tole edina nit samoreklamiranja, obenem pa tudi znak, da si vsega ne moreš kupiti.....
brezveze13
05. 04. 2026 17.45
poporodni stres konc žuriranja pa to največji problem
stoinena
05. 04. 2026 15.07
a ni v življenju važno da si suh alias fit?
ZIPPO
05. 04. 2026 11.32
Ima materijalno varstvo,partnerja,ki jo ima rad,čudovitega dojenčka,v čem je problem?V glavi in značaju.
Lady Ma
05. 04. 2026 10.32
Ne glede na vse, kar vam pade na pamet, da bi napisali... Ženska je v stiski in prav gotovo ne potrebuje dodatnih razlogov (vaših komentarjev), ki bodo njeno stisko še poglobili.
Kostorog
05. 04. 2026 12.27
Ali jo je kdo od nas prosil da objavlja svoje težave, tiho bi bila in potrpela kot vse druge ki imajo morda več težav kot razne vplivnice, pa to ne delijo s širnim svetom, takšne kot ti jo pa še zagovarjate, če ima težave naj gre v ustanovo kjer ji bodo pomagali.
Lady Ma
05. 04. 2026 15.06
Vam njene objave lahko na kakršenkoli način škodijo? NE! Ali lahko vaše objave škodijo njej? DA!
Kostorog
06. 04. 2026 14.29
Petra zdravo, si to ti.
lizing
05. 04. 2026 10.30
Mi lahko nekdo odgovori na koga vraga lahko vpliva tale in njej podobne"vplivnice".Na kaj?
stoinena
05. 04. 2026 15.06
na vse najstnice, ki visijo na instagramu in mislijo da je najpomembnejše na svetu da si fit. tem je prodala na miljone športne obleke narejene v indiji, turčijo.. za nič denarja, tu za 100x več.
dark Cat
05. 04. 2026 10.29
Potem slabo vpliva na dojencico?
niktalop
05. 04. 2026 10.11
Daj otroka v posvojitev pa se bom losala skrbi.
petb
05. 04. 2026 09.41
Ko vplivnica slabo vpliva nase.
Lock Down
05. 04. 2026 13.18
... in posledično na svojo družino.
BRABUS1
05. 04. 2026 09.34
Lahko bi vedela,da po rojstvo otroka ne bo tako luštno,kot takrat,ko si ga delala.Precej težko se potem luksuzira in brezskrbnot vzganja.
Ramzess
05. 04. 2026 10.17
Naj se raje zbere in resno vzame materinstvo, preden da drugim razlog za dvome.
Watch-Man X
05. 04. 2026 09.07
Mediji ne pokazejo kako miljone ljudi tudi žensk protestira proti izraelu, ameriki in njihovem bombandiranju. Ostalo je vse laž nobene represije niso izvajali.
kekyooo
06. 04. 2026 14.40
itak da ne pokažejo če jih pa naša vlada podpira s tem ko so odstopili od tožbe in rep skrili med noge. jao Robi & Compay, palestince ste razočarali na polni črti.
ZeleniGuru
05. 04. 2026 09.02
joj boga petra. Otrok pa zal ni kot kraja drugim idej. Tukaj je pa treba malo trpet, da ti je lepo.
ZeleniGuru
05. 04. 2026 09.06
in ja žalostno je da sedi na milionu pa ji lasten otrok ni dal toliko čustev kot ukradene ideje pri njeni skopirani firmi. Res žalostno, da ti ko postaneš milionar pomeni nekaj samo denar in nič druga.
iziizi
05. 04. 2026 08.52
Reklama za nerazumne ljudi take clanke odstranit
Blekovihsedem
05. 04. 2026 08.39
Ko berem ta članek mi gre na kozlarije. Sprašujem se ali gre tu za samopromocijo vplivnice ali kaj drugega. Mislim, da ima ta ženska polno rit vsega in ne vem zakaj bi bila v depresiji. Zavestno se je odločila za otroka, vedela je kaj jo čaka. Kaj pa naj rečejo druge ženske prav tako mamice, ki so v primerjavi s to kvazi vplivnico v nezavidljivih situacijah, nimajo varstva, sluzb, stanovanjske probleme itd. Prosim , da se omenjena vplivnica malo zamisli.
Kritikizstajerske
05. 04. 2026 08.39
POCENI REKLAMA NA RAČUN OTROKA🤮🤮☺️
ajdanakolesu
05. 04. 2026 08.27
Preden vzameš otroka v roke, si umij roke, obraz in spni lase !!! Da boš jasno videla otroka !!!
Watch-Man X
05. 04. 2026 08.20
Se vidi da ženske več nimajo materinskega čuta.
Mir na svetu
05. 04. 2026 08.19
Malo se mi smili ,ker poporodna depresija izgine ,nora glava pa ostane.
ajdanakolesu
05. 04. 2026 08.15
Kot med.sestra z 42 leti dela z bolniki bom rekla eno resnico ki ni prijetna za slišat...ni vsaka ženska primerna za materinstvo...nikjer ne piše da mora vsaka ženska rodit otroka...zato si ti slaba vplivnica za kogarkoli, še najmanj za partnerja in dva otroka.
Curie
05. 04. 2026 08.27
Ampak saj piše, da se ta otožnost pojavi pri 80%. Pri meni se hvala bogu (2x) ni pojavila.
gremonazaj
05. 04. 2026 08.13
Tele vplivnice so pa zelo občutljive, bojijo se zase, ne za svojega otročka. Zanjo so pomemne fotke in biznis, otrok ni na prvem mestu. Še dobro da rešujejo to zmedo v glavi babice. Ubogi otroci.
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
