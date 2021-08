Petra skrbi za kar štiri mladiče in izkazuje, kako dobra mama je

Glavni cilj projekta Life Lynx je reševanje dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Sledijo risom in jih nadzorujejo ter skrbijo, da se jim ne stori kaj hudega, še pomembneje pa je to, da javnost obveščajo o njihovi vlogi v naravi. Ena od njih je tudi risinja Petra, ki so jo marca 2021 opremili s telemetrično ovratnico in budno spremljali njeno gibanje. "S pomočjo foto-pasti smo pozno spomladi opazili, da bi risinja lahko bila breja. To smo kasneje potrdili na terenu, kjer smo našli kar štiri mladiče," so zapisali pri Life Lynx.