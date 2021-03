Petram Resort & Residences Savudrija

Visoko-kvalitetna trajnostna gradnja, novi materiali in svež dizajn v kombinaciji z inovativnim konceptom vzdrževanja in upravljanja nepremičnin v zaprti skupnosti ponujajo popoln oddih z vsemi storitvami, ki si jih lahko zamislite na dosegu roke.

Na najbolj severni točki hrvaške obale s pogledom na Piranski zaliv se nahaja Petram Resort & Residences z vrhunskimi nepremičninami za bivanje. Pravljično lokacijo spremljata tako bogata tradicija kot nebeške lastnosti, ki zagotavljajo udobje – vrhunski materiali, dizajn, pogledi in storitve. Skrb za nepremičnino se lahko v celoti prepusti resortu, ki bo zagotavljal brezskrben oddih in obogatitev naložbe. To je prvi resort za bivanje in oddih take vrste na Hrvaškem in v regiji, ki se med drugim ponaša tudi z največjim infinity bazenom na strehi v Evropi.

Na voljo je 252 prvovrstnih nepremičnin za bivanje ali oddih, od apartmajev in stanovanj pa vse do luksuznih vil s svojimi lastnimi strešnimi infinity bazeni. V glavni zgradbi resorta je v 4 etažah na voljo 179 počitniških apartmajev v razponu velikosti od 31,7 do 132,8 m2. Izbirate lahko med garsonjerami, dvosobnimi stanovanji, trisobnimi stanovanji in štirisobnimi stanovanji. Vse enote odlikujejo moderni in odprti tlorisi ter čudoviti razgledi, na strehi stavbe pa se bo nahajal največji strešni infinity bazen v Evropi in drugi največji na svetu. Cene apartmajev znašajo od 138.687,50 eur do 730.812,50 eur.

Na mirni lokaciji znotraj resorta se nahaja tudi skupno 18 stanovanj v treh večstanovanjskih zgradbah in so po meri narejena za vsakega, ki išče vrhunsko stanovanje ali prostor za oddih. Vsako zgradbo sestavlja 6 stanovanj, od katerih sta dve stanovanji dvonadstropni. Vsaki zgradbi pripada še 9 ločenih parkirnih mest. Na voljo je 6 trisobnih atrijskih stanovanj, 6 trisobnih stanovanj v prvem nadstropju in 6 penthouse štirisobnih dupleks stanovanj. Cene se gibljejo med 285.468,75 eur in 513.400,00 eur.