Slovenija

Petrič: Lažni policist na Brniku deloval dva dni

Ljubljana, 23. 01. 2026 15.42 pred 1 uro 3 min branja 23

Avtor:
Ti.Š. STA
Na letališču - 3

Lažni policist je po doslej znanih ugotovitvah na Brniku deloval dva dni, je pojasnil generalni direktor Policije Damjan Petrič. Notranjevarnostni postopek po njegovih besedah še poteka, dlje traja tudi zato, ker je podrejen predkazenskemu, je dodal.

Damjan Petrič
Damjan Petrič
FOTO: Bobo

"Policija je osebo, ki se je lažno predstavljala za policista, odkrila samoiniciativno, pravočasno in pa zakonito, takoj ko so bili za to ugotovljeni razlogi, je bilo o tem obveščeno tudi Specializirano državno tožilstvo," je v odgovoru na vprašanje na novinarski konferenci o sodelovanju s Finančno upravo RS pri zagotavljanju varnosti dejal Damjan Petrič. Slednje se je po njegovih besedah zgodilo še isti večer, ko so osebo prijeli, v nadaljevanju pa je preiskavo tega kaznivega dejanja prevzel posebni oddelek za pregon policistov s policijskimi pooblastili.

Petrič je pojasnil je tudi, da so takoj uvedli notranjevarnostni postopek, ki še poteka. Po njegovih besedah Policija nima podatka, da je lažni policist deloval dlje časa, ampak so to ugotovili za dva dni oziroma za dva konkretna datuma. Pomembno pa je ugotoviti, ali se je to dogajalo tudi že prej in kakšne naloge je izvajala oseba, ki se je predstavljala za policista, samostojno oziroma v prisotnosti pravega policista.

Preberi še Lažni policist ni dostopal do varovanega območja

Kot so ugotovili, se je "oseba gibala na javno dostopnih površinah, kot se gibljejo vsi ostali občani, se pravi v okolici letališča, v odprtih javnih prostorih letališča, kot sta čakalnica in avla, ne pa v varovanih območjih". "Vsaka oseba se na teh območjih lahko giblje in v kolikor ne vzbuja suma, da bi lahko storila kaznivo dejanje ali prekršek, v bistvu za Policijo tisti trenutek niti ni zanimiva, ker ne predstavlja nobenega varnostnega tveganja," je dodal.

Na vprašanje, kako to, da v tem primeru niso bile izvedene hišne preiskave, je Petrič odgovoril, da za pojasnilo preiskovalnih dejanj ni pristojen. Na splošno pa je pojasnil, da morajo biti za hišno preiskavo izpolnjeni pogoji. Dodal je, da so v postopku predmete, ki so bili dokaz v tem primeru, pri občanu zasegli takoj na kraju. Ali bi oseba lahko imela še kake druge predmete, pa se bo po njegovih besedah ugotavljalo v predkazenskem in notranjevarnostnem postopku.

Ob tem je pojasnil, da mora biti Policija pri svojem notranjevarnostnem postopku podrejena predkazenskemu postopku, zato morda "nekateri naši postopki trajajo dlje časa". Poudaril je, da morajo biti vsi ukrepi v Policiji "vodeni v skladu z zakonom, na podlagi preverljivih dejstev in pa dokazov".

"V Policiji imamo zgrajen sistem, kjer nihče ne more biti nedotakljiv in generalni direktor ne more odločati arbitrarno ali kako drugače, kakšen ukrep bo izdan zoper koga. Imamo službo, ki dejansko preveri ukrep, imamo službo, ki ugotovi kakšni ukrepi so bili že odrejeni v preteklosti v podobnih primerih in pa kakšen ukrep bi bil primeren za tako dejanje, ki ga je oseba storila," je odgovoril na vprašanje, ali ima policist, ki je dobil opozorilo pred odpovedjo, še integriteto za opravljanje policijskega poklica.

Preberi še Na brniškem letališču deloval lažni policist

Pojasnil pa je, da gre za drugi najhujši ukrep, "naslednji je samo še prenehanje delovnega razmerja in pa zaposlitev izven vrst Policije". Po njegovih besedah so se odločili za drugi najhujši ukrep, da dajo jasen signal tudi ostalim policistom. Poudaril pa je, da postopek še poteka tudi za verigo odgovornih na policijski postaji, policijski upravi in tudi na Generalni policijski upravi.

policist Brnik Damjan Petrič

NSi predlaga znižanje DDV na osnovna živila

Policija doslej razglasila dve varnostno tvegani območji

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kakosmodanes
23. 01. 2026 17.00
Kdo sedaj laže? Rečeno je bilo da so ju zalotili v avtu.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
23. 01. 2026 16.57
Lažni notranji minister Hojs,ki še odstopiti ni znal,je nad lastno ljudi poslal vodni top in specialce.
Odgovori
+1
1 0
JanezNovakJohn
23. 01. 2026 16.56
To da je policija sama odkrila vsiljivca je pohvalno, nadalni postopki so pa nerazumljivi. Zakaj odkritje ni ostalo v tajnosti in bi z nadzorom izvedeli motiv in povezanost ali naročnika?????
Odgovori
0 0
Srebrnl breg
23. 01. 2026 16.25
To je dno . Odstop.
Odgovori
+3
3 0
kita 1111
23. 01. 2026 16.24
Da si policija privošči takšno blamažo je sramota za policijo
Odgovori
+3
4 1
oježeš
23. 01. 2026 17.00
To je tako kot v politiki. Ena sam človek lahko blamira celo organizacijo, zato takega človeka ne smejo več gledati v svojih vrstah. Naslednjič bi lahko začel uvajati terorista, ki bi samo čakal, kje lahko povzroči čim več škode. Pohvalno, da so ta dva prijeli, vendar ne smejo biti preveč zaščitniški glede nesprejemljivih dejanj.
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
23. 01. 2026 16.21
S to gesto bi si Petrič, direktor policije, zaslužil opomin, saj je tako bizarna kazen v posmeh v brk drugim policistom, ki pošteno opravljajo svoje delo.
Odgovori
+8
8 0
13klu?
23. 01. 2026 16.18
Božičnico je prejel v celoti. Pripada mu še letošnji dopust
Odgovori
+2
2 0
oježeš
23. 01. 2026 17.01
Misliš, namišljeni policist?
Odgovori
0 0
loso
23. 01. 2026 16.14
Eh, ma to je bil Maljavec, samo se je zmotil, kam v službo po naporni noči…
Odgovori
-2
0 2
nekodnas
23. 01. 2026 16.08
A je bil mogoče " lažni" policist tudi oborožen ali pa je imel okoli pasu prazen tok za nošenje orožja oziroma v njem kekec pašteto. Ali je imel " originalno uniformo" policije, saj nošnja oblačil, ki posnemajo in so zavajajoče podobna uniformi je kazniva po zakonu ( Varda-kot čuvaji Slovenskih maja).
Odgovori
+6
6 0
Nika iz Davosa.
23. 01. 2026 16.05
Bomo že kako.
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
23. 01. 2026 16.05
samo .. 2 SMS, samo 2 dni ... a tako se gremo zdaj? ... - Pa rožle je ukradel "samo" 2 milijona .... pa naj mu bo .. !!!
Odgovori
+7
7 0
dr_tony
23. 01. 2026 16.02
Preberite na trma.si izpoved žvižgača.....pol se pa ta clanek prebere v drugacni luci
Odgovori
+4
4 0
osservatore
23. 01. 2026 16.00
Dost je bilo pisanja in govorjenja kdo vse je bil hitro obveščen in kdo je prevzel preiskavo kaznivega dejanja,..., ampak še sedaj ne vemo kaj je ta fejk policist delal? je del tihotapske mreže, je zbiral informacije in kakšne?, je del teroristične skupine?, ...
Odgovori
+11
11 0
Gutenberg
23. 01. 2026 16.00
Policija je dejansko dogajanje preoblikovala v nedolžno zgodbico. Da ne bi izpadli (preveč) nesposobni.
Odgovori
+11
11 0
a res1
23. 01. 2026 15.59
Laž na laž... Tudi, če je deloval 5 min bi lahko prišlo do katastrofe. Sedaj pa verjemi policiji.
Odgovori
+12
12 0
zurc
23. 01. 2026 15.56
potem ni upravičen do božičnice če je samo dva dni delal,al mu bo mesec vseeno zrihtal
Odgovori
+6
6 0
testosteron
23. 01. 2026 15.56
Pa kako laže ta Petrič - novinarka je že zdavnja ugotovila, da je deloval dlje časa,...kakšno sprenevedanje in hinavščina. Pa saj ni čudno, da potem imamo tako polocijo.
Odgovori
+8
8 0
ptuj.si
23. 01. 2026 15.55
Lažnivci
Odgovori
+3
5 2
ho?emVšolo
23. 01. 2026 15.55
"Notranjevarnostni postopek po njegovih besedah še poteka," A POLICIST JE ŽE DOBIL OPOMIN, kar z drugimi besedami pomeni, da ne bo strožje kaznovan - z izgubo zaposlitve.
Odgovori
+7
7 0
ho?emVšolo
23. 01. 2026 15.59
"V Policiji imamo zgrajen sistem, ... " to me spominja na primer, ko je na gorenjskem policiste v
Odgovori
+2
3 1
ho?emVšolo
23. 01. 2026 16.02
"V Policiji imamo zgrajen sistem, ... ", to me spominja na gorenjski primer, kjer je srednješolka v marici vozila tri alkoholizirane policiste. Pa tudi dežurni, niti vodja izmene nista zaznala posebnosti tistega večera.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
