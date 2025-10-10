Petrič prevzel polni mandat: izpostavil reševanje kadrovskega vprašanja

Dosedanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Damjan Petrič je na slovesnosti prevzel mandat s polnimi pooblastili. Njegova vizija za Policijo je sodobna, učinkovita in zaupanja vredna organizacija, na katero se lahko zanesejo vsi. Med prednostnimi nalogami je v nagovoru izpostavil reševanje kadrovskega vprašanja.

Damjan Petrič, ki ga je vlada na to mesto na predlog ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja imenovala v četrtek, je v nagovoru izpostavil, da funkcije ne razume kot osebnega dosežka, ampak kot izraz zaupanja in odgovornosti do institucije. "Brez zaposlenih v Policiji tudi funkcija ne bi imela pomena," je izpostavil.

Damjan Petrič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Poudaril je tudi pomen vlaganja v ljudi. Zaveda se kadrovskega pomanjkanja in preobremenjenosti policistov. "Če želimo kadre, moramo narediti spremembe," je povedal. Nanizal je možnost višanja proračuna za varnost in spremembo zakonodaje, predvsem pa krepitev medsebojne spoštljivosti in kolegialnosti. Voditi Policijo po besedah Petriča pomeni voditi eno najbolj pomembnih institucij pravne države. Na to funkcijo je vedno gledal kot na izjemno odgovoren položaj, ki ga mora sprejeti v popolni odsotnosti ega in z močnim zavedanjem, da je treba služiti drugim. "To mesto razumem kot dolžnost, da varujem integriteto institucije," je povedal.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert





















Damjan Petrič prevzel mandat šefa policije s polnimi pooblastili icon-picture-layer-2 1 / 12