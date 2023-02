Petrin selfi z legendarno Norvežanko in aplavz menedžerjev

"Tek na smučeh je v mojih očeh balet na smučeh. Kaj je tek na smučeh? Ohraniti ravnotežje, ko stopiš na smučko in se 'prilepiš' nanjo. Zakaj je to težko? Ker pete nimaš vpete. Uskladiti moraš tudi gibanje vseh sklepov, da nisi kot gumica, ko stopiš na smučko," je začela pripovedovati.

Pravkar je prišla iz VIP šotora, kjer je na Managerskem dnevu v Planici najprej vodila okroglo mizo z gosti, nato pa zbranim menedžerjem, direktorjem in članom uprav pripravila še malo šolo teka na smučeh. Najprej jih je popeljala čez osnove tega športa, nato pa nanizala še nekaj številk, ki so jih pustile odprtih ust.

Tekaške smuči so izjemno lahke, pa tudi zelo drage, pravi Majdičeva. "En par tekmovalnih smuči stane od 600 do 800 evrov. Vez stane dodatnih 100 do 150 evrov. Palice 400 evrov, vrhunski čevlji 800, 900 evrov. Najboljši tekmovalci na svetu imajo na vrhuncu svoje kariere približno 90, toliko sem jih imela jaz, ali pa100 parov smuči, " pove nekdanja slovenska šampionka, medtem ko se iz občinstva slišijo glasni vzdihi, saj prisotni gospodarstveniki v mislih že hitro seštevajo številke.

Pri teku na smučeh obstajata dve tehniki. Prosta oz. drsalna, v kateri greš v "smrekco", in pa klasična tehnika, kjer greš naravnost, v "špuri", je opisala. Smuči klasično tehniko so 20 do 25 centimetrov daljše od naše telesne višine, za drsalno pa so krajše.

V takem tovornjaku lahko hkrati dela tudi po 40 serviserjev. "Ali veste, koliko vrst snega obstaja? Ne da se jih prešteti. Različne celine, nadmorske višine in starost snega vplivajo na snežne kristale. Tempratura zraka, vlaga, vse to vpliva na strukturo snega, in posledično na to, kako tečejo smuči, kako jih je treba namazati, " pojasni.

Skozi okno pokaže na servisne tovornjake, ki stojijo ob vznožju letalnice bratov Gorišek. Pri najboljših ekipah so vredni tudi po dva milijona evrov, s popolno opremo pa se ta številka še drastično poviša. V servisnem tovornjaku Norvežanov, ki veljajo za alfo in omego teka na smučeh, je kar 1000 parov tekmovalnih smuči, pove Majdičeva, ki ga je pred dnevi obiskala tudi sama.

"Ja, to je veliko denarja, predvsem pa dela za servisne ekipe," poudari Majdičeva. Opozori, da za tek na smučeh ni pomembna samo fizična pripravljenost, ampak v prvi vrsti tudi priprava smuči, ki predstavljajo stik s tlemi. " To je tako kot pri formuli 1 - lahko imaš najboljšega voznika, torej možgane tekmovalca, karakter tekmovalca. Imaš najboljši motor, toda če te zafrknejo pri pnevmatikah, nimaš šans. No, tako je tudi pri teku na smučeh," ponazori.

V smehu doda, da so jim organizatorji v četrtek zagotovo povzročili kar nekaj sivih las, saj so vse ekipe zjutraj dobile obvestilo, da bodo progo posolili: "Tekmovalci in serviserji so v zadnjem tednu progo že dobro preučili in naštudirali ustrezno pripravo smuči. Razmere so bile v teh dneh precej konstantne, sol pa jih bo nenadoma spremenila, kar predstavlja velik stres za vse člane ekipe. "

Majdičeva poudarja, da je na športnike resnično treba biti ponosen: "To so mladi posamezniki, ki so 15 ali 20 let svojega življenja namenili, da bi dosegli raven najboljših na svetu. Čeprav je le majhen odstotek možnosti, da jim dejansko uspe, oni vztrajajo. Leta in leta živijo z upanjem, da bo prišel dan, ko bodo pa le uspeli," je dejala in požela glaseb aplavz prisotnih, ki so se nato skupaj opravili najprej na tekaško, nato pa še na skakalno tribuno, da bi si ogledali najboljše na svetu, ki so se zbrali pod Poncami.

Radi zaposlujejo športnike zaradi njihovih delovnih navad

Petra Juvančič, direktorica Združenja Manager, je spomnila, da je svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah pomemben mednarodni dogodek, ki ga spremlja na milijone ljudi po vsem svetu: "To je pomembno za prepoznavnost in za promocijo Slovenije, v končni fazi tudi za gospodarstvo, turizem, šport, za naš razvoj," je prepričana, da je pomembno da tudi menedžment izkaže podporo ne samo organizatorjem, ampak tudi športnikom.

Pravi, da so se že večkrat pogovarjali o vzporednicah med menedžmentom in vrhunskim športom: "Je kar precej podobnih izzivov, tudi kakšna razlika, in zdi se mi zelo pomembno, da se o tem pogovarjamo, ker gre za pomembne vrednote. Vztrajnost, spoštovanje, da nekomu privoščiš uspeh. Trdo delo, kar je seveda osnova tako v menedžmentu kot v vrhunskem športu."