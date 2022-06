Po kadrovskih rošadah v vrhu kriminalistične policije je zdaj še sledila pričakovana zamenjava vodstva Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Petro Grah Lazar je zamenjal Boštjan Mlačnik, dosedanji vodja preiskave. NPU naj bi po pooblastilu vodil do vrnitve nezakonito razrešenega direktorja Darka Muženiča. Kot smo poročali že včeraj, pa je prišlo do zamenjave tudi v Službi generalnega direktorja Policije, vodjo Igorja Lambergerja je nasledil Uroš Lepoša, kar so zdaj potrdili tudi na Policiji. Lamberger neuradno odhaja v Tacen, premeščen pa je bil v vodstvo Generalne policijske uprave.

Dosedanjo vodjo NPU Petro Grah Lazar je nasledil Boštjan Mlačnik, Grah Lazarjeva pa je premeščena v vodstvo GPU, kjer se bo ukvarjala z zaostanki.

Iz Policije so sporočili, da bosta dosedanji vodja Službe generalnega direktorja Policije Igor Lamberger in dosedanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar odslej opravljala naloge s področja reševanja zaostankov pri preiskovanju kaznivih dejanj, predvsem s področja gospodarske kriminalitete na policijskih upravah, in glede na ugotovitve pripravljala strategije za njihovo odpravo. V. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav s tem postavlja ekipo najožjih sodelavcev, ki jim zaupa in s katerimi bo lahko skupaj uresničeval

najpomembnejše cilje Policije pri zagotavljanju visoke stopnje varnosti, so še sporočili s Policije. Na vrh Nacionalnega preiskovalnega urada se je tako zavihtel kriminalist, s katerim je v prejšnjem mandatu obračunavala tudi politika. Boštjan Mlačnik je bil tarča bivšega notranjega ministra Aleša Hojsa, pa tudi poslanca Zmaga Jelinčiča. Kot smo že poročali, sta ga vpletla v zgodbo o nezakonitem ravnanju, ker da naj bi si kot preiskovalec na NPU izposodil šest tisoč evrov za navidezni odkup droge, denarja pa potem naj ne bi vrnil. Neuradno naj bi šlo za načrtno diskreditacijo Mlačnika, v katero se je s poslanskimi vprašanji vključil se Jelinčič.

Nekdanji minister Hojs je namreč javno razlagal, da izpovedba neposredno oškodovane osebe potrjuje resničnost dogodka, da si je uslužbenec NPU od nje izposodil šest tisočakov za odkup prepovedane droge, denarja pa da ni nikoli vrnil. Pa čeprav je Policija Hojsa obvestila, da to ne drži in da se dogodek v resnici sploh ni zgodil. Hojs se na to ni oziral, z Jelinčičem sta imela svojo zgodbo, svojo agendo. Da gre še za eno laž na račun preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada, se je pred kratkim potrdilo tudi na parlamentarni preiskovalni komisiji, kjer so poslanci v državnem zboru zaslišali tudi Hojsa. Predrag Bakovič (SD) ga je vprašal, kakšen je bil epilog notranje preiskave glede izposoje šest tisoč evrov uslužbenca NPU. Hojsu ni preostalo drugega, kot da prizna, da je šlo za neresnične informacije. Boštjanu Mlačniku se za vse laži in diskreditacije ni nihče opravičil. Ali se je Mlačnik odločil za kakšno odškodninsko tožbo ali celo kazensko ovadbo, ni znano. Politika je obračunala z obema, zdaj sta na čelu NPU in UKP Na visoke položaje sta se tako vrnila kar dva uslužbenca Nacionalnega preiskovalnega urada, ki sta bila v času prejšnjega vodstva Policije deležna različnih postopkov, šikaniranja, diskreditacij in celo kazenskih ovadb. Vodja preiskave Boštjan Mlačnik in pomočnik direktorja David Antolovič, oba sta dobila tudi opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Z obema je javno obračunaval nekdanji notranji minister Aleš Hojs.

Antolovič je bil tako zelo moteč za nekdanjo vladajočo koalicijo, da so ga umaknili iz NPU v Tacen, na NPU pa sistemizirali novo delovno mesto še za drugega pomočnika direktorja, da so lahko zaposlili Boruta Franca. Konec lanskega leta pa so ga še kazensko ovadili za nevestno delo v službi. Tožilstvo je ovadbo takoj zavrglo. Čeprav sta oba z Mlačnikom formalno še zasedala svoja položaja na Nacionalnem preiskovalnem uradu, pa svojega dela tam zaradi mobinga nista mogla opravljati. Mlačnik je nekaj časa delal celo na policijskem sindikatu.

Prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav je tako zamenjal vse tri ljudi, ki naj bi veljali za kader nekdanje vladajoče stranke. Posloviti so se morali vodja NPU Petra Grah Lazar, direktor kriminalistične Policije Vojko Urbas in vodja Službe generalnega direktorja Policije (SGDP) Igor Lamberger. Različni nadzori v Policiji in na NPU pa bodo v nadaljevanju razkrili, ali so vsi trije morda prekoračili svoja pooblastila, ravnali nezakonito ali celo storili kakšna kazniva dejanja pri vodenju svojih enot in pri ukrepih zoper sodelavce.

Vodjo Službe generalnega direktorja Policije je prevzel Uroš Lepoša, ki je zamenjal Igorja Lambergerja.

Darko Muženič še čaka, da se vrne na mesto direktorja NPU Darko Muženič bo moral, kot smo že poročali, na vrnitev na direktorsko mesto na NPU še malo počakati, saj želi, da se najprej razplete zgodba na Evropskem javnem tožilstvu, kamor ga je ovadil zdaj že razrešeni direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. Na Policiji pravijo, da sicer ne morejo komentirati konkretne preiskave, ki jo vodi Evropsko javno tožilstvo, da pa je Muženič prepričan, da se bodo očitki iz ovadbe izkazali za neutemeljene in neresnične.