Protest Petrola: za eno uro bo zaprl vsa prodajna mesta zunaj avtocest

Petrol bo v torek, 24. junija, med 12. in 13. uro protestno zaprl vsa prodajna mesta zunaj avtocest. V času zaprtja bo sicer zagotovljena nemotena oskrba z gorivi za vse intervencijske službe, so zapisali. Že danes so začasno zaprli štiri prodajna mesta. Vlada dela za ljudi, ne za dobičke kogar koli, se je na odločitev Petrola odzval premier Robert Golob.

Petrol bo v torek, 24. junija, med 12. in 13. uro protestno zaprl vsa prodajna mesta zunaj avtocest. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Gre za odziv na dolgotrajno in za poslovanje škodljivo regulacijo cen goriv, ki resno ogroža vzdržnost dejavnost prodaje naftnih derivatov," so zapisali v Petrolu. Štiri prodajna mesta - Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren - so začasno zaprli že danes. Kot so pojasnili, so jih izbrali na podlagi temeljite in poglobljene ekonomske analize. "Zaprta bodo do nadaljnjega, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje," so zapisali.

V Petrolu bodo o začasnem zapiranju posameznih prodajnih mest obveščali predstavnike občin in lokalne skupnosti ter širšo javnost. Začasne ukrepe bodo prilagajali glede na razmere na trgu in nadaljnji razvoj regulatornega okolja, so še zapisali.

V obdobju začasnega zaprtja štirih prodajnih mest in v času torkovega enournega zaprtja bodo prodajna mesta zaprta v celoti, so izpostavili. "To pomeni, da bo začasno prekinjena tudi ponudba pripadajočih storitev, kot so trgovina na prodajnem mestu, avtopralnice, električne polnilnice (e-polnilnice) in druge dodatne storitve (razen poštnih storitev), ki so sicer na voljo na posamezni lokaciji," so zapisali v sporočilu za javnost. Z obema ukrepoma Petrol opozarja, da nova regulacija cen goriv ogroža poslovno vzdržnost maloprodajne mreže, razvojne načrte družbe in prispevek k energetski tranziciji v Sloveniji, so zapisali. Nova uredba po njihovem prepričanju pomeni nadaljnje zaostrovanje že doslej nevzdržnega regulatornega okvira. "Marže pri prodaji goriv so v Sloveniji najnižje v EU, trošarine pa med najvišjimi v primerjavi s sosednjimi državami," so dodali. Od vlade pričakujejo, da vzpostavi pravni okvir, ki bo omogočal konkurenčno in vzdržno poslovanje ter razvojne investicije. Pozivajo k iskanju rešitev, ki bodo omogočile stabilno oskrbo z energenti in vzdržno poslovanje tudi v prihodnje.

Golob o Petrolu: Vlada dela za ljudi, ne za dobičke kogar koli

"Petrol kaže vsem prebivalcem, za kaj jim v resnici gre. Za navadno požrešnošt po dobičku in da jim ljudje enostavno niso pomembni," je Golob zatrdil ob robu srečanja s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem v Vinici. "Vlada dela za ljudi, ne za dobičke kogar koli," je dodal. Še nekoliko bolj oster je bil v odzivu na družbenem omrežju X, kjer je zapisal, da grožnje Petrola z zapiranjem bencinskih servisov ne odražajo odgovornosti do ljudi, temveč brezobziren pohlep po dobičku. "Vlada bo vedno na prvo mesto postavila dobrobit ljudi, njihovo dostojanstvo, varnost in blaginjo," je zapisal.

Robert Golob je ob hrvaškem kolegu Plenkoviću komentiral tudi odločitev Petrola. FOTO: Bobo icon-expand

Že v petek se je na odločitev Petrola odzval minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Izrazil je upanje, da bo energetska družba ravnala razumno. "Ko podjetje, ki ima pomembno vlogo v naši družbi, na novo regulacijo cen pogonskih goriv odgovori z napovedmi o zmanjšanju obsega storitev in podpore skupnosti, se postavi vprašanje razumevanja njegove vloge v skupnosti," je ocenil.

Zamrznili izplačila sponzorskih in donacijskih sredstev