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Slovenija

Petrol: Cenovni model mora slediti razmeram na trgu

Ljubljana, 21. 09. 2026 13.43 pred 11 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.S.
Petrol

Petrol ob zaostrenih geopolitičnih razmerah in motnjah na mednarodnih energetskih trgih opozarja, da obstoječi regulatorni model v Sloveniji ni dolgoročno ekonomsko vzdržen in se prepočasi prilagaja spremembam. Oskrba slovenskega trga sicer za zdaj ostaja stabilna, pravijo. V družbi se ob tem zavzemajo za postopen prehod na tržno oblikovanje cen z določenimi varovalkami za potrošnike.

Kot so zapisali v Petrolu, kot trgovec nimajo lastnih nahajališč nafte ali rafinerij, zato naftne derivate kupujejo na mednarodnih trgih po pogojih, ki jih ne določajo sami. Ob tem opozarjajo, da je v Sloveniji pri reguliranih gorivih najvišja dovoljena bruto marža trgovca 11,5 centa na liter, iz katere pokrivajo stroške logistike, financiranja zalog, prodajne mreže, plače zaposlenih, stroške energije, vzdrževanja in varnosti.

Povprečne bruto marže trgovcev v EU medtem po njihovih navedbah presegajo 20 centov na liter. Poleg tega na nabavno ceno goriv poleg cene surove nafte vplivajo tudi razpoložljivost končnih derivatov, rafinerijske zmogljivosti, dobavne poti, transport in drugi nabavni pogoji, so zapisali.

"Cena dizelskega goriva na evropskem veleprodajnem trgu je po Plattsovih kotacijah sredi septembra presegla 1600 dolarjev na tono, medtem ko je bila februarja okoli 720 dolarjev na tono. Gre torej za več kot dvakratni skok cen v nekaj mesecih," opozarjajo in dodajajo, da omejitve obstoječega regulatornega modela še posebej pridejo do izraza v obdobjih velike tržne volatilnosti. Menijo, da se obstoječi model spremembam na trgu ne prilagaja dovolj hitro in ne upošteva vseh dejanskih nabavnih stroškov.

Sašo Berger, predsednik uprave Petrola.
Sašo Berger, predsednik uprave Petrola.
FOTO: Damjan Žibert

"Petrol visokih cen goriv ne ustvarja, saj moramo gorivo po teh višjih cenah najprej kupiti na mednarodnih trgih. Naša odgovornost je, da tudi v tako zahtevnih razmerah naredimo vse, kar je v naši moči, da gorivo zanesljivo pride do ljudi in gospodarstva. Za to potrebujemo stabilne dobavne vire, zaloge, učinkovito logistiko in infrastrukturo, v katero lahko vlagamo. Cenovni model mora zato slediti dejanskim razmeram na trgu," pravi Sašo Berger, predsednik uprave Petrola.

V družbi se zato zavzemajo za prehod na tržno oblikovanje cen z ustreznimi varovalkami za potrošnike, saj da tak sistem omogoča, da se maloprodajne cene hitreje prilagajajo dejanskim nabavnim razmeram.

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KOMENTARJI6

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Pajo_36
21. 09. 2026 13.54
JA reveži, res. Ni govora, znižat vam marže na vsaj tolk, kakor je imel Golob. Kot da nimate še preveč profita !
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0 0
Banion
21. 09. 2026 13.53
Pohlepneži nikoli dovolj, petrol bi morali nacionalizirati in država bi določala cene tako da bi podjetje poslovalo brz dobička ki se sedaj deli med pohlepne lastnike ki jim nikoli ni dovolj za njihovo brezdelje
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0 0
slayer2
21. 09. 2026 13.52
Potem naj pa še plače sledijo temu trendu,a ne!!!
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+1
1 0
Gasilec25
21. 09. 2026 13.54
Ne samo plače, tudi povrnjeni stroški kilometrine...
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0 0
Jožajoža
21. 09. 2026 13.49
goriva slovenija ne bo dobila,ker paktira z izraelom.se je že začelo kaznovanje slovenije od strani mednarodnih skupnosti.janša je trenutno najbolj osovražen politik v evropi
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-1
2 3
Gasilec25
21. 09. 2026 13.54
e moj joža nimaš pojma, kako deluje petrol...
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0 0
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