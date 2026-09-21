Petrol: Cenovni model mora slediti razmeram na trgu

Kot so zapisali v Petrolu, kot trgovec nimajo lastnih nahajališč nafte ali rafinerij, zato naftne derivate kupujejo na mednarodnih trgih po pogojih, ki jih ne določajo sami. Ob tem opozarjajo, da je v Sloveniji pri reguliranih gorivih najvišja dovoljena bruto marža trgovca 11,5 centa na liter, iz katere pokrivajo stroške logistike, financiranja zalog, prodajne mreže, plače zaposlenih, stroške energije, vzdrževanja in varnosti.

Povprečne bruto marže trgovcev v EU medtem po njihovih navedbah presegajo 20 centov na liter. Poleg tega na nabavno ceno goriv poleg cene surove nafte vplivajo tudi razpoložljivost končnih derivatov, rafinerijske zmogljivosti, dobavne poti, transport in drugi nabavni pogoji, so zapisali.

"Cena dizelskega goriva na evropskem veleprodajnem trgu je po Plattsovih kotacijah sredi septembra presegla 1600 dolarjev na tono, medtem ko je bila februarja okoli 720 dolarjev na tono. Gre torej za več kot dvakratni skok cen v nekaj mesecih," opozarjajo in dodajajo, da omejitve obstoječega regulatornega modela še posebej pridejo do izraza v obdobjih velike tržne volatilnosti. Menijo, da se obstoječi model spremembam na trgu ne prilagaja dovolj hitro in ne upošteva vseh dejanskih nabavnih stroškov.