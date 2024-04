Petrol GO: nova aplikacija z izboljšano uporabniško izkušnjo

V obdobju, v katerem digitalizacija prevzema vodilno vlogo v poslovnem svetu, je skupina Petrol izkoristila za izboljšanje svoje učinkovitosti, dostopnosti in konkurenčnosti. Aplikacije, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo in krepijo zvestobo strank, imajo pri tem pomembno vlogo. Zgodovina mobilnega plačevanja pri Petrolu, ki sega v leto 2017, kaže na rast priljubljenosti in funkcionalnosti digitalnih plačil med uporabniki.

"Plačevanje z aplikacijo je v vseh teh letih postalo vse bolj priljubljeno, kar potrjujejo podatki o rasti transakcij – od 74.000 v letu 2018 do 892.000 v letu 2023. Petrol GO je več kot zgolj orodje za plačilo; omogoča nam, da se prilagajamo potrebam naših strank in izboljšujemo njihovo zadovoljstvo, hkrati pa optimiziramo naše poslovne procese," izpostavlja Jože Smolič, član uprave, odgovoren za prodajo.

Enostavnejše nakupovanje v Sloveniji in na Hrvaškem

Namen prenove je bil izboljšati uporabniško izkušnjo, pri čemer je Petrol GO zasnovan z mislijo na enostavnost in preglednost. Nova aplikacija prinaša izboljšano uporabniško izkušnjo z novimi funkcionalnostmi in osveženo podobo.

"Petrol GO je rezultat skrbnega načrtovanja. Zasnovana je z mislijo na potrebe in pričakovanja končnega uporabnika - Petrolovega kupca. S Petrol GO smo poskušali v največji meri upoštevati želje uporabnikov in jim ponuditi še možnosti dodatnih funkcionalnosti, ki smo jih zaznali skozi njihova sporočila. Hkrati pa smo si zadali izziv, kako v prihodnje v aplikacijo vključiti dodatne storitve, ne da bi pri tem izgubili enostavnost uporabe ter preglednost. Vse to z namenom, da bo nakupovanje na naših prodajnih mestih za uporabnike še bolj enostavno in hitrejše," pojasnjujeta Andreja Lukež, vodja kanala mobilnih aplikacij, in Maruša Vindiš, vodja projekta prenove.

Aplikacijo je že doslej bila v uporabi tudi na Hrvaškem, z lansiranjem Petrol GO pa so prvič omogočili funkcijo "Naroči in prevzemi", ki uporabnikom omogoča, da lahko naročijo hrano in izdelke v naprej ter jih prevzamejo ob naslednjem obisku najbližjega prodajnega mesta.

Njihova vizija je še širitev na preostale trge, kjer že poslujejo. S širitvijo funkcionalnosti izven meja Slovenije imajo uporabniki možnost uporabe aplikacije za plačilo ter zbiranja in koriščenja ugodnosti, glede na trg oz. državo, v kateri se nahajajo v danem trenutku.