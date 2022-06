Petrol in OMV prikimavata vladi: 'Zdaj veljaven ukrep je nevzdržen'

"Ukrepe bomo pokomentirali, ko se bomo z njimi, po objavi v uradnem listu, celostno seznanili," so navedli v Petrolu.

V OMV Slovenija pa so zagotovili, da so vseskozi zavezani k doslednemu spoštovanju veljavnih odlokov in ukrepov. "Trenutno čakamo na uradno objavo uredbe, na podlagi katere bomo lahko razumeli kakšni so njeni učinki na poslovanje naše družbe," so zapisali.

V Petrolu sicer odpravo dosedanjega ukrepa reguliranja cene, ki velja od 11. maja, v veljavi pa je bil tudi od sredine marca do konca aprila, pozdravljajo. Kot pravijo, je zdaj veljaven ukrep namreč nesorazmeren in zadnje nevzdržen. "Obremenjuje le trgovce z naftnimi derivati, ki smo gorivo primorani prodajati pod nabavnimi stroški, z vsakim prodanim litrom pa ustvarjamo izgube," so izpostavili.