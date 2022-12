Petrol na skupščini ne bo odločal o zamenjavi nadzornika

Z namenom čimprejšnje zagotovitve obravnave te točke so v Petrolu za ta petek napovedali sklic dodatne skupščine delničarjev 23. januarja prihodnje leto.

SDH, ki je 12,7-odstotni lastnik Petrola, je zamenjavo v nadzornem svetu predlagal v svojem imenu in v imenu države, ki je 10,8-odstotna lastnica Petrola. Kot razlog za predlagano menjavo so navedli to, da je Zupančič predsednik uprave družbe Elektro Ljubljana, v kateri ima SDH večinski delež oz. prevladujoč vpliv, opravljanje obeh funkcij pa ni v skladu z zakonom o SDH.

Portal Necenzurirano medtem danes piše, da bi razlog za "administrativno napako" lahko bil tudi boj za prevlado v nadzornem svetu energetske družbe. V njem namreč kot predstavniki države sedijo ljudje, ki so bili imenovani v času prejšnje vlade. To so nekdanji prvi mož SDH Janez Žlak, direktor slovenske družbe Kuehne+Nagel Borut Vrviščar, nepremičninska podjetnica Alenka Urnaut in Zupančič.