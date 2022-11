Petrol podaljšal sodelovanje z Žanom Kranjcem, zaživela tudi akcija "Smučarski centi"

Eno takšnih je zagotovo sodelovanje med Petrolom in Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) ter Petrolom in Žanom Kranjcem, enem najboljših smučarjev zadnjih let, ki je Petrolov sponzoriranec že skoraj desetletje. Da se bo sodelovanje med Žanom in Petrolom nadaljevalo tudi v prihodnje, so na današnji novinarski konferenci potrdili z uradnim podpisom podaljšanja pogodbe. Hkrati pa so pri Petrolu odlično dolgoletno sodelovanje s SZS nagradili še s skupno dobrodelno akcijo Smučarski centi, katere namen je zbiranje sredstev za mlade smučarske upe.

Da je Petrol zares eden največjih podpornikov slovenskega smučanja, pa dokazuje najnovejša dobrodelna akcija, imenovana Smučarski centi, ki je zaživela v začetku tedna. V okviru akcije, ki so jo v Petrolu pripravili v sodelovanju s SZS, lahko čisto vsak ljubitelj in ljubiteljica smučanja, ob nakupu na Petrolovih prodajnih mestih, z zaokroženim zneskom navzgor podpre mlade smučarske upe!

Ob tej priložnosti je predsednica uprave družbe Petrol Nada Drobne Popović povedala: "Čestitke Žanu za odličen začetek sezone. Zelo smo bili veseli njegovega drugega mesta, s čimer dokazuje, da sta trdo delo in angažma na koncu poplačana. Kot športnik in tudi kot oseba izven smučišč Žan predstavljaa Petrolove vrednote spoštovanje, zaupanje, odličnost, srčnost in ustvarjalnost. Prav zato je prava izbira za našega sponzoriranca. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje tako dobro sodelovali. V imenu vseh Petrolovk in Petrolovcev mu iskreno čestitam tako za športne uspehe kot za rojstni dan". Žan se je zahvalil za čestitke in dodal: Zelo sem vesel, da sem podpisal novo pogodbo s Petrolom. Vesel in hvaležen sem, da mi Petrol stoji ob strani že večino moje kariere. Zagotovo sem ponosen na našo sodelovanje in tudi hvaležen, da mi izkazujejo zaupanje.

Današnja novinarska konferenca v prostorih SZS, na kateri so bili prisotni predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar, olimpijski podprvak v veleslalomu Žan Kranjec, predsednica uprave družbe Petrol Nada Drobne Popović ter direktorica Marketinga in upravljanja uporabniške izkušnje Mojca Avšič, je bila v znamenju predstavitve vseslovenske dobrodelne akcije Smučarski centi in uradnega podpisa pogodbe o podaljšanju sponzorskega sodelovanja med Žanom in družbo Petrol, s katero je Žan postal Petrolov sponzoriranec z najdaljšim sponzorskim stažem kar se tiče osebnih sponzorstev. Prva sponzorska pogodba je bila namreč sklenjena leta 2013.

V Petrolu, kjer že več kot 15 let podpirajo Smučarsko zvezo Slovenije, se namreč dobro zavedajo, kako težko je začeti v otroški in mladinski reprezentanci, zato so se odločili, da skupaj s svojimi strankami poskušajo finančno razbremeniti mlade smučarje in njihove starše ter jim tako omogočiti kar najboljše pogoje na njihovi smučarski poti.

Do 31. marca 2023 tako lahko ob plačilu na Petrolovih prodajnih mestih znesek svojega nakupa zaokrožimo do naslednjega polnega evra, pri čemer bomo razliko namenili otroškim in mladinskim programom Smučarske zveze Slovenije, pri čemer je Petrol ob začetku akcije že prispeval 10.000 evrov. Svoje pa bo dodal tudi partner Mastercard, ki bo za vsako donacijo, opravljeno s karticami Mastercard, v sklad prispeval dodaten cent.

Da pa bo vaša dobrota dvojno nagrajena, pa bo vsak, ki bo doniral in shranil svoj račun, sodeloval tudi v nagradni igri.

Več o dobrodelni akciji in nagradni igri si lahko preberete na Smučarski centi . Prav tako pa lahko na spletni strani https://www.petrol.si/smucarski-centi vsak dan sprejmljate, koliko smučarskih centov je že bilo zbranih.

"Za nami je 4-letni mandat, kjer smo uspešno končali sanacijo SZS, odplačali smo vse dolgove. Pri tem pa nismo zanemarili razvoja panog in dosegali odlične rezultate. V novo mandatno obdobje vstopamo s konkretnimi strateškimi načrti. Veliko si želimo storiti na področju infrastrukture in na popularizaciji zimskih športov. Ti zastavljeni cilji ne bi bili možni brez naših dolgoletnih partnerjev, ki se jim ob vsaki priložnosti tudi zahvalimo. Zelo počaščeni in ponosni smo na to, da je Petrol naš dolgoletni sponzor. Na osnovi tega dolgoletnega sodelovanja, se je porodila tudi ideja, o kateri govorimo danes. Sliši se zelo enostavna, a najboljše stvari so vedno preproste, a to postanejo šele takrat, ko se začnejo izvajati. Ob tej priložnosti bi se še enkrat rad zahvalil celotni upravi družbe Petrol za sodelovanje," je o dosedanjem uspešnem sodelovanju in novem projektu povedal predsednik SZS Enzo Smrekar.

"Projekt je plod ideje, ki so jo predstavili s strani Smučarske zveze. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena mladim smučarjem. Saj je Petrol družbeno odgovorno podjetje, ki se zaveda, kako pomemben je razvoj mladih in da je potrebno vlagati tudi v tiste kategorije, ki nimajo stalnih sponzorjev. Na tem mestu bi se rada zahvalila ekipi v marketingu, ki je razvijala in vodi projekt ter ekipi v IT-ju, ki je projekt z vidika tehnične podpore tudi omogočila," pa je povedala Mojca Avšič.





Naročnik oglasa je Petrol.