Petrol pričakuje do 20-odstotni upad dobička iz poslovanja zaradi regulacije

Nadzorni svet Petrola se je na današnji seji seznanil s tekočim poslovanjem skupine v letošnjem letu in ocenil, da bo kazalnik EBITDA v letošnjem letu za 15 do 20 odstotkov nižji od načrtovanega, so po seji prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

Kot so zapisali, je poslovanje izrazito slabše predvsem pri prodaji naftnih derivatov na slovenskem trgu. "Izgube iz naslova prodaje naftnih derivatov v Sloveniji, ki je samo marca 2026 znašala kar 27,5 milijona evrov, ne bo mogoče nadomestiti. Hkrati se skupina Petrol sooča z nepredvidenimi regulatornimi omejitvami na hrvaškem trgu, ki dodatno negativno vplivajo na poslovanje," so poudarili.

Spomnili so, da že več let opozarjajo, da veljavni model določanja cen naftnih derivatov ni ustrezen ter ne zagotavlja pogojev za stabilno in vzdržno poslovanje. Opozarjajo tudi, da sta Slovenija in Hrvaška dve od redkih držav EU, v katerih so marže pri prodaji naftnih derivatov še vedno regulirane. Takšen model je po njihovem mnenju v razmerah izrazite volatilnosti naftnih trgov še posebej neustrezen, saj trgovcem ne omogoča ustreznega in dovolj hitrega odzivanja na spremembe na svetovnih trgih.

"Letos smo soočeni z izrazito poslabšanimi geopolitičnimi razmerami, ki pomembno vplivajo na nestabilnost naftnih trgov in v katerih je še pomembneje, da bi bil model določanja cen naftnih derivatov dereguliran in da bi se cene naftnih derivatov vsakodnevno prilagajale tržnim razmeram. Naftni trgovci bomo namreč lahko le tako še naprej zagotavljali nemoteno oskrbo našim kupcem," so poudarili.

Opozorili so, da oskrba z energenti ni samoumevna, sploh pa ne pod pogoji, ki jih še vedno določajo vladne odločitve.