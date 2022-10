Petrol: Skrb je popolnoma odveč, kapacitet goriva je dovolj

Brez dizla in bencina, spomnimo, tako je bilo pred nekaj meseci. Zaradi prevelikega povpraševanja niso mogli pravočasno dostavljati goriva. A skrbi ni, največje skladišče naftnih derivatov pri nas v Serminu, s 23 rezervoarji, je pripravljeno na vse. Dizla, bencina in kurilnega olja je dovolj. "V tem trenutku je ta skrb popolnoma odveč. Vedno smo imeli dovolj kapacitet goriva v skladiščih," miri izvršni direktor logistike Rok Cizelj .

A zima prihaja in letos bo zahtevna, ocenjujejo na Petrolu, predvsem zaradi manjšega dostopa derivatov iz Rusije. Slovenija je odvisna od evropskih zalog zemeljskega plina, v primeru pomanjkanja dobav bo ključno sodelovanje z drugimi državami. "Predvsem plin, zmanjšanje dobav plina vpliva na energetsko bilanco znotraj Evrope in posledično to pomeni, da bomo morali poiskati druge vire oziroma se znajti na druge načine," pove član uprave Petrola Jože Bajuk. Sicer pa v zadnjih mesecih opažajo povečano povpraševanje gospodinjstev in podjetij po kurilnem olju. "Seveda z namenom zagotovitve ali pa povečane neodvisnosti prehajajo na ta energent z zemeljskega plina," dodaja Bajuk.

Na infrastrukturnem ministrstvu pa medtem pripravljajo interventni zakon, po katerem bi država pomagala podjetjem, ki prodajo plin in elektriko po nižji ceni, kot jo kupijo. "V kolikor bo v podjetjih nastala izguba, bodo upravičeni do povračila stroškov s strani državnega proračuna," pravi direktor Direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo Hinko Šolinc.

Da bi pomagali v teh negotovih časih, je država, tako minister za gospodarstvo Matjaž Han, v proračunih zagotovila dovolj rezerv. Bo to dovolj za eno najhujših kriz, ki nas je doletela? "Zavedamo se, da verjetno ne bo čisto dovolj denarja za vse potrebe, vendar za to leto smatramo, da bomo obdržali gospodarstvo nad gladino," razlaga Han. Da pa je ključno predvsem, kaj bodo naredili prihodnje leto, še dodaja minister.