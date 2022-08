Petrol zaradi pomanjkanja kadra začasno zaprl nekatere servise

Ob veliki turistični gneči posebej bode v oči situacija v Kranjski Gori, kjer je en bencinski servis zaprt, drugi pa zato močno obremenjen z dolgo vrsto čakajočih. Prav tako sta pogosto zaprta oziroma imata precej skrajšan delovni čas bencinski servis na Koroški Beli v bližini Jesenic in prav tako za turizem precej zanimiv servis v Lescah.

"Omenjena prodajna mesta smo zaprli oziroma prilagodili njihov čas delovanja zaradi pomanjkanja kadrov, kar je v največji meri povezano s porastom okužb s covidom-19 med zaposlenimi v maloprodajni mreži Petrola," so pojasnili v družbi Petrol in dodali, da so zato primorani zaposlene preusmerjati na prodajna mesta, ki so z vidika celostne oskrbe strank ključni in kjer v neposredni bližini ni možnosti zagotavljanja celostne oskrbe strank.