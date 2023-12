Petrol zaradi uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov v pobudo za oceno ustavnosti

Po novi uredbi je najvišja dovoljena marža za neosvinčeni motorni bencin določena pri 0,0694 evra na liter. To je 0,03 evra na liter oziroma 30 odstotkov manj kot pred spremembo uredbe, ko je znašala 0,0994 evra na liter. Marža za dizel je zmanjšana na 0,0683 evra na liter, kar je 0,03 evra na liter oziroma 31 odstotkov manj kot pred spremembo uredbe, ko je znašala 0,0983 evra na liter.

Kot so iz Petrola v ponedeljek zvečer sporočili preko Seoneta, se pobuda nanaša na najnovejšo vladno spremembo uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je bila sprejeta na dopisni seji vlade 30. novembra, oziroma uredbo iz junija, ki je regulacijo cen pogonskih goriv podaljšala še za eno leto. Najnovejša sprememba predvideva novo, znižano višino maksimalno dovoljene marže za določene naftne derivate, kar ima neposreden negativni vpliv na poslovanje družbe in skupine Petrol, navajajo v družbi.

V Petrolu so poudarili, da takšna marža ne odraža realnih tržnih razmer in ne omogoča rentabilnega poslovanja, še posebej na manj gosto poseljenih območjih, pri čemer je pridobitnost temelj gospodarske dejavnosti, kot to priznava praksa ustavnega sodišča.

"Regulirana marža je že od 17. avgusta 2022 nespremenjena in bistveno povečani stroški poslovanja v letu 2023 otežujejo pogoje poslovanja naftnih trgovcev," so zapisali v Petrolu. Marža naftnih trgovcev po navedbah Petrola prav tako predstavlja majhen delež v strukturi končne maloprodajne cene. Poleg tega že trenutno veljavne marže za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo v Sloveniji po podatkih Evropske komisije dosegajo le 45,1 odstotka oziroma 39,5 odstotka povprečja Evropske unije.

"Te spremembe vodijo do nesorazmernega pritiska na naše poslovanje, saj moramo trgovci z naftnimi derivati iz omenjenih marž pokriti višje stroške poslovanja, vključno s stroški transporta, delovanja bencinskih servisov, zaposlenih, podpornih služb, marketinga in amortizacije," navajajo v Petrolu.

Posledično takšna regulacija po mnenju naftnega trgovca vpliva tudi na znižanje razpoložljivih sredstev za investicije v zeleno tranzicijo. V Petrolu še poudarjajo, da želijo z omenjeno pobudo doseči, da bo družba lahko nadaljevala z učinkovitim in konkurenčnim poslovanjem na trgu.

Spomnimo. Vlada je konec novembra ob maržah znižala tudi trošarine, predvsem s ciljem hitrejšega znižanja inflacije. Posledica tega je, da so z današnjim dnem cene bencina in dizla občutno nižje.