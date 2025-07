Petrol znova odprl vse štiri manjše poslovalnice

Kot so v torek pojasnili v Petrolu, so odločitev o vnovičnem odprtju sprejeli na podlagi razumevanja potreb lokalnih skupnosti in z namenom pospešitve iskanja rešitev s pristojnimi ministrstvi, ki bodo omogočile dolgoročno vzdržno poslovanje subjektov na trgu oskrbe z gorivom, lokalnim skupnostim v manjših krajih pa zagotovile dostop do osnovnih storitev.