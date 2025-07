Preobrat: Petrol znova odpira štiri nedavno zaprta prodajna mesta

Družba Petrol ponovno odpira štiri nedavno zaprta prodajna mesta. Gre za bencinske servise v Petrini, Solčavi, Podkorenu in Črnem Vrhu. Prodajna mesta bodo začela poslovati takoj po izvedenem tehničnem pregledu in pripravi oziroma najkasneje v četrtek.

Uprava družbe Petrol je na današnji seji sprejela sklep o ponovnem odprtju prodajnih mest Petrina, Solčava, Črni Vrh in Podkoren. "Odločitev smo sprejeli na podlagi razumevanja potreb lokalnih skupnosti in z namenom pospešitve iskanja rešitev s pristojnimi ministrstvi, ki bodo omogočile dolgoročno vzdržno poslovanje subjektov na trgu oskrbe z gorivom, lokalnim skupnostim v manjših krajih pa zagotovile dostop do osnovnih storitev," so sporočili.

Bencinska črpalka v Črnem vrhu nad Idrijo FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Dodali so, da v družbi razumejo razočaranje in skrb prebivalcev na območjih, kjer so bili primorani začasno zapreti prodajna mesta, ter da se zavedajo, da zaprtje prodajnih mest Petrola dodatno otežuje življenje in gospodarsko delovanje v teh krajih, predvsem v času turistične sezone in intenzivnih kmetijskih in gozdarskih del. "S tem korakom želimo prispevati k premostitvi trenutne situacije in omogočiti dostop do osnovne energetske oskrbe prebivalcem manjših krajev," so dejali. Štiri prodajna mesta bodo začela poslovati takoj po izvedenem tehničnem pregledu in pripravi oz. najkasneje v četrtek. Župan Občine Idrija Tomaž Vencelj je na svojem družbenem omrežju sporočil, da bodo lahko v Črnem Vrhu gorivo točili že od srede zjutraj.