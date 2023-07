Petrolova bencinska servisa na Barju se zaradi prenove začasno zapirata

Petrol bo v ponedeljek začel temeljito prenovo bencinskih servisov Barje jug in sever na južni ljubljanski obvoznici. Dela bodo po napovedih trajala do konca leta. Med gradbenimi deli bosta obe Petrolovi prodajni mesti zaprti, odprto pa bo počivališče. Po prenovi bosta na voljo med drugim tudi restavraciji McDonald's in Marche.

Obe Petrolovi prodajni mesti veljata glede na sodobne potrebe zastareli. "Prodajni mesti sta umeščeni ob eno od najbolj prometnih cest v Sloveniji. Glede na starost obeh objektov, zgrajenih leta 1990, smo se v skupini Petrol odločili, da na mestu obstoječih objektov zgradimo dve povsem novi prodajni mesti, ki bosta ustrezali sodobnim zahtevam in nudili možnost razvoja novih vsebin ter prilagajanja trendom," so v družbi ob začetku projekta navedli Jožeta Smoliča, ki je v upravi Petrola odgovoren za prodajo. Novi prodajni mesti Barje jug in sever bosta strankam po Petrolovih pojasnilih ponudili široko paleto izdelkov in storitev, obiskovalci pa bodo v kompleksih, ki bosta večja od 1000 kvadratnih metrov, izbirali med tremi različnimi ponudniki hrane - Fresh, Marche in McDonald's. Servisa bosta imela 18 točilnih mest za osebna vozila in šest točilnih mest za tovorna. Na lokacijah bodo stranke lahko opravile nakup celotne Petrolove palete goriv, v prihodnje pa bo omogočena tudi umestitev polnilnice za utekočinjen zemeljski plin in vodik. Na območju prodajnih mest bo urejenih 30 parkirnih mest za voznike tovornjakov, 90 parkirnih mest pa bo v upravljanju Darsa. Predvidena je tudi postavitev štirih polnilnih mest z ultra hitrimi polnilnicami, pozneje pa še možnost širitve polnilnic na območje počivališča ter prostor za umestitev baterijskih hranilnikov. Energija za polnjenje električnih vozil in za samooskrbo prodajnega mesta bo prihajala iz sončnih panelov, ki bodo nameščeni na strehi obeh prodajnih mest, so še sporočili iz največjega trgovca z gorivi v državi.