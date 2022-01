Petrolovim gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina se z aprilom obeta podražitev.

Glede napovedane poenotene obravnave gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina so v Petrolu v današnjem sporočilu za javnost navedli, da bodo svoje končne odjemalce v večstanovanjskih objektih s skupno kotlovnico, ki so se doslej razvrščali v poslovni odjem, prekvalificirali v gospodinjski odjem, ko se bo uveljavil vladni predlog zakona o tem.

"Učinek bo družba Petrol prerazporedila med vse svoje gospodinjske odjemalce in s tem minimizirala učinek za posameznega odjemalca. Podražitev bo predvidoma stopila v veljavo z aprilom. Glede na to da je podražitev predvidena po izteku zimske sezone, bo predvideno breme višjih cen zaradi manjše porabe energenta za gospodinjske odjemalce toliko nižje," so poudarili.

V Petrolu so glede ukrepa države, vezanega na znižanje trošarin za energente, zagotovili, da bodo kupci v tem tednu glede na sprejeti vladni ukrep deležni polnega učinka znižanja trošarin. Je pa treba upoštevati, da znotraj cene goriva poleg trošarin in davkov ter marže glavni delež predstavlja cena surovine: "Zato bomo v prihodnje cene še naprej prilagajali glede na gibanje cen goriv na svetovnem trgu."

Na to so opozorili tudi v OMV Slovenija in Mol Slovenija. Sprememba trošarin se bo skladno z uredbo odrazila v spremembi cen pogonskih goriv, pri čemer je treba upoštevati še vpliv dviga kotacij naftnih derivatov na svetovnih borzah. "V skladu s pravili varstva konkurence in internimi določili ne komentiramo metodologije oblikovanja maloprodajnih cen," so povedali v OMV Slovenija.

"Poleg dajatev vplivajo na spremembo cen tudi spremembe borznih kotacij za naftne derivate in gibanje tečaja dolarja. Ali se bo znižanje trošarin v celoti odrazilo v maloprodajni ceni, predhodno pred začetkom uveljavitve novih cen, ne smemo razkriti v skladu z zakonodajo s področja varstva konkurence," pa so pojasnili v družbi Mol Slovenija.

V Petrolu so glede napovedanih podražitev za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina zapisali še, da se zavedajo stiske na strani gospodinjstev zaradi povišanja stroškov ogrevanja z zemeljskim plinom in da sprejemajo rešitev, ki izhaja iz vladnega ukrepa. "A vplivu trga se ne moremo izogniti. Vztrajanje na nizkih cenah energentov glede na aktualna in pričakovana gibanja na svetovnem trgu energentov prinaša večja tveganja za poslovanje energetskih družb in za odjemalce energentov kot povišanje cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce," so izpostavili.

Vlada je v soboto sprejela spremenjeno uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in je za obdobje med 1. februarjem in 30. aprilom znižala trošarine od neosvinčenega bencina, plinskega olja za gorivo za pogonski namen, plinskega olja za gorivo za ogrevanje in zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje. Sprejela je tudi predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki med drugim prinaša izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev plina, ki bi veljala od 1. februarja do 30. aprila 2023.