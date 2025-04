Peugeot 308: več hibridne moči za ceno dizelskega modela

Peugeot v različne modele, tudi v 308, vgrajuje inovativno blago hibridno tehnologijo, ki ob sodelovanju 1,2-litrskega trivaljnega bencinskega motorja in elektromotorja ponuja veliko moči 100 kW moči (136 KM). Zaradi energije, shranjene v mali bateriji pa omogoča tudi do 20 odstotkov prihranka pri porabi goriva.

Hibridi so ob prevladujoči dizelski in bencinski tehnologiji potrebovali več kot četrt stoletja, da postanejo med kupci priljubljen pogon v vozilih. Eden od pomembnih vzrokov je emisijska učinkovitost, kar pomeni tudi nizko porabo goriva.

Peugeot je naredil še korak naprej in hibridno tehnologijo izpopolnil s svojimi inovacijami. Kompaktna kombilimuzina Peugeot 308 in tudi karavanski Peugeot 308 SW zmoreta v kombinaciji prevladujočega bencinskega motorja, elektromotorja ter majhne baterije, ki je ni treba polniti s kablom na električni vtičnici in ne vpliva na ceno vzdrževanja vozila, v povprečju porabiti zgolj 4,7 do 5,0 litra bencina na 100 kilometrov. To pomeni do 20 odstotkov prihranka pri gorivu, v določenih pogojih pa je možno opraviti tudi do 50 odstotkov vožnje v električnem načinu.

Pri Peugeotu so v primeru modela 308 učinkovitost hibridnega pogona, ki kupcem prinaša nizke stroške lastništva, nadgradili še z atraktivno ceno. Hibridi so dolga leta veljali za dražjo izbiro med različnimi pogoni, zdaj pa je Peugeot ceno dizelskega pogona izenačil s ceno še zmogljivejšega hibrida.

Hibrid z veliko moči in majhno porabo goriva

Peugeot 308 s hibridno tehnologijo je ob dostopni ceni idealen za vse tipe voznikov in načinov vožnje, saj ponuja najboljše iz obeh svetov – ob veliki moči dinamično vožnjo, zaradi boljšega izkoristka goriva pa je tudi potencial za nižje dolgoročne stroške vožnje.

Razvoj hibridnega pogona je Peugeotu omogočil uporabo manjših motorjev z notranjim zgorevanjem, ki so načeloma varčnejši. Dizelski motorji so znani po svoji učinkovitosti, s hibridom pa so z inovacijami pri Peugeotu dosegli podobne ali celo boljše rezultate. Ob tem, da tovrstni pogoni proizvajajo manj ekološko spornih emisij kot dizelski motorji. Tudi glede zmogljivosti hibridna tehnologija omogoča več, saj gre za sodelovanje 1,2-litrskega trivaljnega turbo bencinskega motorja in elektromotorja. Zasluga gre predvsem dodatni moči elektromotorja, kar Peugeotu 308 ob 100 kilovatih moči (136 KM) zagotavlja nadpovprečno dinamiko in uglajenost v vožnji.